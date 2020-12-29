محافظ القاهرة يهنئ المواطنين بالعام الجديد

وجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة التهنئة بالعام الجديد لمواطني القاهرة، متمنيًا أن يحمل العام الجديد الخير لمصر وأن يتم تجاوز أزمة كورونا.وأكد محافظ القاهرة أن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة بإلغاء الاحتفالات بالعام الجديد تهدف إلى الحفاظ على صحة المواطنين.جاء ذلك أثناء جولة المحافظ مساء اليوم بمنطقة الكوربة حيث شاهد شجرة عيد الميلاد التي أقامتها جمعية الحفاظ على تراث مصر الجديدة لإدخال البهجة على قاطني المنطقة.كان بعث اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2021، وجاء نصها كالتالي: "يسعدني ان أبعث لسيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء محافظة القاهرة بأصدق التهاني واطيب الأمنيات بمناسبة العام الميلادي الجديد 2021 معاهدين سيادتكم علي بذل اقصي جهد لرفعة شأن مصرنا الغالية لتحقيق لوطننا العظيم ما يصبوا إليه، وداعيا المولى عز وجل أن يرعاكم ويبارك خطاكم ويحفظكم لمصر وشعبها ليتحقق على إيديكم مسيرة التقدم والازدهار".