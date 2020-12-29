ارتفاع أسعار النفط عالميا

ارتفعت أسعار النفط مع افتتاح السوق الأمريكية العالمية اليوم، وسط توقعات ارتفاع الطلب فى الولايات المتحدة أكبر مستهلك للوقود فى العالم، يأتي قبيل صدور بيانات أولية عن مخزونات الخام الأميدريكية، بحسب وول ستريت جورنال.وارتفع الخام الأميركي بنسبة 1.3% إلى مستوي 48.32 دولارا، من مستوى الافتتاح عند 47.70 دولار، مسجلا أدنى مستوى عند 47.70 دولار، فيما صعد خام برنت بنسبة 1.4% إلى مستوى 51.62 دولار للبرميل، من مستوى الافتتاح عند 50.91 دولار، مُسجلا أدنى مستوى عند 50.91 دولار.