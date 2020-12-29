حملة لإعدام النخيل المصاب بالسوسة الحمراء بالخارجة

قاد الدكتور مجد المرسى وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، حملة لإعدام عدد من أشجار النخيل المهملة خلف سور محكمة الخارجة بعد التأكد من إصابتها بسوسة النخيل الحمراء بالتعاون مع الوحدة المحلية بالخارجة.وأكد المرسي أن قرار تنفيذ أعمال الإزالة واعدام النخيل المصاب يأتي في إطار جهود المديرية وفرق البحث الوقائي والمتابعة الإشرافية، للحد من انتشار الظاهرة الخطيرة التي أصبحت تهديدا حقيقيا يحتاج لتضافر الجهود ووعى المزارعين بضرورة التحصين وطرق الوقاية السليمة حفاظا على سلامة النخيل والثروة الإنتاجية التي يعتمد عليها المزارع بمختلف مراكز المحافظة.أضاف وكيل وزارة الزراعة، أن ما تم إزالته من نخيل مهمل بالمنطقة المشار إليها جاء بناء على تقرير مشرفي المكافحة بإدارة الخارجة الزراعي بعد سقوط رأس النخلة وهى خضراء، وظهور أطوار الحشرة بصورة حية وبأعداد كبيرة، مهيبا بجميع المزارعين الاهتمام بالنخيل ونظافته والرش الوقائي والكشف الدوري للنخيل والالتزام بعدم نقل الفسائل والنواتج الثانوية للنخيل مثل الجريد وخلافة بين مراكز وقري المحافظة إلا بتصريح من الزراعة للحد من الإصابة بسوسة النخيل الحمراء والحفاظ على ثروتنا القومية.