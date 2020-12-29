2298 إصابة بفيروس كورونا في لبنان

سجّلت لبنان 2298 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد- 19) خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 175118 إصابةً.وأشارت وزارة الصحة العامة اللبنانية اليوم، إلى أن إجمالي عدد حالات الشفاء بلغ 125473، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1430 حالةً بعد تسجيل 21 حالة وفاة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.