رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 الموافق 14 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ختام فعاليات المبادرة الرئاسية «الرياضة أمن قومي» بجامعة أسوان

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 08:19 م
الرياضة أمن قومي
الرياضة أمن قومي
أسوان_إسراء توفيق
طباعة
شهد، اليوم، الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان ختام فعاليات المبادرة الرئاسية "الرياضة أمن قومي"، بحضور الدكتور أيمن عثمان نائب الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور مجدي محمد علي نائب الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور عادل مكي عميد كلية التربية الرياضية وعدد من نواب مجلس الشعب ومجلس الشيوخ وشركاء النجاح مديرية الشباب والرياضة بأسوان وبعض الجمعيات الأهلية.

وأكد الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس الجامعة، أن جامعة أسوان حملت على عاتقها تفعيل وتنفيذ المبادرة الرئاسية "الرياضة امن قومي" من خلال توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتفعيل الرياضة والأنشطة الطلابية داخل الجامعات.

وانطلقت المبادرة مع بداية العام الدراسي 17 أكتوبر 2020 تحت رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات من خلال كلية التربية الرياضية بالتعاون مع الإدارة المركزية لرعاية الشباب تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتحت إشراف الدكتور صبحي محمد حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات والدكتور هشام الجيوشي سكرتير الاتحاد ونخبة من أعضاء هيئة التدريس جامعة أسوان بكلية التربية الرياضية والعاملين بالجامعة.

وأضاف الدكتور أحمد غلاب أنه من أهم عوامل نجاح المبادرة الرئاسية الرياضة أمن قومي هو الطفرة في المنشآت الرياضية التي شهدتها الجامعة من ملاعب رياضية متعددة الأغراض وتم وضع حجر الأساس للحمام سباحة أولمبي وإستاد الجامعة الرياضي الذي يسع 2000 متفرج حتى أصبحت المنشآت الرياضية بالجامعة عبارة عن قرية أولمبية مصغره في أماكنها استضافة البطولات القمية والرياضية والشبابية والطلابية على غرار الأسبوع الأول للشباب الجامعات الإفريقية الذي استضافته جامعة أسوان في عامه الأول وحقق نجاحا كبيرا.

وأشار الدكتور أحمد غلاب إلى الهدف من المبادرة الرئاسية هو الترويج للرياضية حتي تصبح أسلوب حياه وتضمنت العديد من الفاعليات منها سباق الدرجات وألعاب السباحة والجري والمشي واللياقة البدنية وغيرها من الألعاب المشتركة لصقل المواهب الرياضية لطلاب وتخريج جيل سليم بدنيا ورياضيا وفكريا واجتماعيا.

وأوضح الدكتور أيمن عثمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث أن الجامعة شهدت طفرة في المنشآت الرياضية التي يمكن الاستفادة منها في تنمية قدرات الطلاب التدريبية والمهارية ولجميع طلاب الجامعة وليس طلاب كلية التربية الرياضية فقط عملا بمقولة العقل السليم في الجسم السليم ونعمل علي بناء الطلاب تعليميا والعمل علي تنمية قدراتهم الإبداعية من خلال الأنشطة الطلابية التي تكون بمثابة فرصة لخلق روح المنافسة الرياضية بين طلاب الجامعة.

وثمن الدكتور عادل مكي عميد كلية التربية الرياضية دور الدكتور أحمد غلاب رئيس الجامعة في دعمه للمبادرة على مدار (11) أسبوعا من زمن المبادرة بالفصل الدراسي الأول والتي استفاد منها 250 عضو هيئة تدريس ومعاونيهم وعدد 4 آلاف طالب وطالبة وعدد 650 من العاملين بالجامعة.

وفي ختام الحفل تم تكريم شركاء النجاح من المجتمع الخارجي والإدارات المشاركة بالمبادرة وتم تكريم الطلاب الفائزين في مختلف الألعاب الرياضية وأقسام الكلية والتقط الطلاب والحضور صور تذكارية في نهاية الحفل مع رئيس الجامعة والحضور.

موضوعات متعلقة

لفتة إنسانية جديدة.. السيسى يوجه بعلاج السيدة «شيرين» من السمنة المفرطة على نفقة الدولة

«حياة كريمة».. طوارئ بالمحافظات لتنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة الرئيس

«موضة ثومة».. حكاية فستان أم كلثوم الذي أغضب المكلة نازلي

وزيرة الصحة: أرقام كورونا المعلنة لا تعكس الحقيقة.. كثير من الحالات لا تظهر عليها أعراض

الصور

image description

محافظ دمياط تعتمد المخططات التفصيلية لـ16 قرية (صور)

image description

غلق 3 مكامير فحم مخالفة بدمياط

image description

محافظ دمياط تتابع إنشاء سوق الجمعة بشطا

image description

خلال زيارة مفاجئة للمحافظ... تشميع جراجات مخالفة في رأس البر

image description

لبحث تطوير 7 مراكز.. وفد برنامج تنمية الصعيد يزور أسيوط

الأكثر قراءة

«الصدمة الكبرى».. تفاصيل القبض على رئيس قطاع مكتب وزيرة الثقافة

مجلس الوزراء يكشف حقيقة فيديو حظر التجول بدءًا من الغد

مستشار الرئيس يكشف حقيقة وصول مصر لذروة موجة كورونا الثانية

«حياة كريمة».. طوارئ بالمحافظات لتنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة الرئيس

إنفوجراف

image description

مصيدة كورونا: «التزموا وإلاّ» (إنفوجراف)

image description

«تطعيم الزعماء».. قادة العالم يتلقون الجرعات الأولى من لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

نجم الساعة

تفاصيل مطاردة أمين شرطة لمسجل تحرش بسيدة في الهرم

منوعات

إجازات العام الجديد..العطلات الرسمية في 2021

رسوم الجرافيتى تزدهر فى نيويورك متفلتة من القوانين فى ظلّ الوباء

موعد امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى للمواد التى لا تضاف للمجموع

والد جوليان أسانج يتطلع إلى عفو من بايدن عن ابنه

أيام زمان

الحب الأول| محرم فؤاد: أحببتها بقوة.. وغنيت في فرحها دون أن أدري

«اعترافات الزعيم».. سر رقم دونه عادل إمام على المرآة

قصة وقوع إسماعيل ياسين ضحية لنصاب «جمرك السبتية»

«أحب مصادقتهم».. كيف كانت علاقة عمر الشريف بالعمال في التصوير؟

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. اسمك عظيم فى كورة مصر
منى رجب
احم نفسك وعائلتك في السنة الجديدة
ثروت الخرباوي
نحن عباد الله الواحد لا عبيد التراث
ماجد حبته
القمة الخليجية.. والرعونة القطرية
المزيد

الثقافة

الخميس.. آخر موعد للتقديم لجوائز الدولة لعام 2021

أحمد سامي: الصليبيون هم من ابتدعوا جهاد النكاح.. وكتابي القادم عن المماليك (حوار)

«سلام وفاروق وعبد المجيد».. أبرز الكُتاب الراحلين خلال 2020

«بيورثوا المأساة ببساطة».. ديوان جديد لإسلام حمادة عن دار فهرس