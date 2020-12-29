17 إصابة بكورونا في صفوف الجاليات الفلسطينية بالعالم

أفاد فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة، بتسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية في لويزيانا، وميتشيغن وأوهايو ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 5928 إصابة، حسبما أفادت وكالة وفا الفلسطينية الجديدة.وأعلن الفريق في تقرير صادر عن وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم، أنه لم تسجل أي حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية لليوم الثاني على التوالي لتبقى عدد حالات الوفاة 106 حالات في الولايات المتحدة.كما أفادت سفارة دولة فلسطين لدى الجمهورية التركية، بتسجيل إصابتين جديتين بفيروس كورونا في صفوف الجالية ليرتفع عدد الإصابات الى 11 إصابة، فيما سجلت 14 حالة وفاة سابقة.وأشار فريق العمل المختص، إلى مغادرة دفعة جديدة من المواطنين، الطلبة ورجال الأعمال إلى أسطنبول صباح اليوم للالتحاق بأسرهم، ودراستهم وأعمالهم.