بومبيو: واشنطن لن تصبح رهينة للابتزاز النووي الإيراني

أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك ‏بومبيو، الثلاثاء، أن النظام الإيراني منذ عقود زرع الإرهاب وهدد الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاءها عبر العالم.وقال ‏بومبيو، في بيان مساء اليوم عبر حسابه على موقع تويتر، إن واشنطن لن تصبح رهينة للابتزاز النووي الإيراني.وأوضح الوزير الأمريكي أن إدارة الرئيس دونالد ترامب لم تقبل بعمليات الابتزاز وفرضت المزيد من العقوبات ومارست أقصى درجات الضغط على النظام الإيراني.وأرفق بومبيو مقطعًا مصورًا يظهر الدعم الإيراني للإرهاب وتهديد الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وعبر العالم، مستعرضًا في الوقت ذاته جهود ترامب لوقف التهديد الإيراني.