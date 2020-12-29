محمد منير يطرح أولى أغانى ألبومه الجديد «باب الجمال»

طرح الكينج محمد منير، أولى أغاني ألبومه "باب الجمال"، منذ قليل، عبر تطبيق إحدى شركات الهاتف المحمول، وهي من كلمات الشاعر أحمد حسن راؤول، وألحان سامر أبوطالب، وتوزيع عمر إسماعيل.ألبوم الفنان محمد منير يضم 5 أغنيات، وهي: "باب الجمال" من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان سامر أبوطالب، وتوزيع عمر إسماعيل، و"فينك يا حبيبي" من كلمات وألحان عبد العزيز زين العابدين، وتوزيع أمير محروس و"أنا رايق" كلمات نور الدين محمد، وألحان أحمد عمار، وتوزيع أسامة الهندي، و"زوق" كلمات مجدي نجيب، وألحان وجيه عزيز، ومن توزيع رومان بونكا، و"مسألة السن" من كلمات صلاح فايز، وألحان هاني شنودة، وتوزيع رومان بونكا.