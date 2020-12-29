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الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 الموافق 14 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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تكنولوجيا
«البساط أحمدي».. محمد الباز في بث مباشر مع جمهوره الليلة
الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 07:50 م
محمد الباز
الدستور
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يقدم الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، أول بث مباشر اليوم، على صفحته الرسمية على "فيسبوك"، تحت عنوان "البساط أحمدي".
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