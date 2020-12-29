«أبوشقة» يهنئ الرئيس السيسى بالعام الميلادى الجديد

أرسل المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ، ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، بمناسبة العام الميلادى الجديد 2021.وفيما يلى نص البرقية:«بمناسبة العام الميلادى الجديد 2021 يهنئ حزب الوفد، رئيسًا وكل أعضاء الحزب، الرئيس عبدالفتاح السيسى بالعام الميلادى الجديد، داعين الله عز وجل أن يوفقه فى مشروعه الوطنى لبناء دولة ديمقراطية عصرية حديثة يسود فيها الاستقرار السياسى والأمنى والاقتصادى، وأن يلهمه الله السداد والتوفيق، والله ولى التوفيق».