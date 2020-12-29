وفد طلاب سودانى يزور قلعة صلاح الدين

استقبلت قلعة صلاح الدين الأيوبي، الثلاثاء، وفدًا من المتدربين السودانيين على هامش حضورهم للدورة التدريبية بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب وتأهيل الأئمة والدعاة.اصطحبهم خلال الجولة محمد عبدالله مدير عام آثار القلعة، حيث استمع الوفد إلى شرح مفصل عن تاريخ بناء القلعة والعمارة الحربية، ومقتنيات متحف الشرطة التي تستعرض تاريخ الشرطة المصرية والأسلحة التي كانت تستخدمها الشرطة على مر العصور وأبرز الجرائم والسلاح الذى استخدم فيها، كما شاهد الوفد الأزياء التى كان يرتديها رجال الشرطة المصرية. كما زار الوفد جامع محمد علي.من ناحيتها، قالت رانيا الشيوي، مدير المتابعة بالمنطقة، إن أعضاء الوفد أعربوا عن مدى إعجابهم بالعمارة والحضارة الإسلامية وسعادتهم الغامرة بزيارة جامع محمد علي الذي يعد من أهم المساجد في مصر، كما حرصوا على تسجيل زيارتهم بالتقاط الصور التذكارية بمنطقة البانوراما، مشيدين بكافة الضوابط والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الوزارة خلال الزيارة.وتعد قلعة صلاح الدين أحد أبرز المعالم الأثرية والسياحية بالقاهرة، حيث تحتوي على العديد من المنشآت والمباني الأثرية التي ترجع لحقب تاريخية مختلفة منها بئر يوسف، ومسجد الناصر محمد بن قلاوون، ومسجد سليمان باشا الخادم (سارية الجبل)، مسجد محمد علي باشا، دار الضرب، دار المحفوظات، قصر الحرم (المتحف الحربي)، قصر الجوهرة، سراي العدل، ومسجد أحمد كتخدا العزب.وشرع السلطان صلاح الدين الأيوبي في بناء القلعة سنة ٥٧٢هـ لتكون مقرًا لحكمه وأوكل أمر بنائها إلى الطواشي بهاء الدين قراقوش الأسدي والذي اعتني ببنائها عناية كبيرة وحفر بداخلها البئر الشهيرة ببئر يوسف لتوفير مصدر مياه دائم بها.وتوفي صلاح الدين الأيوبي سنة ٥٨٩هـ ولم يكن بناء القلعة قد اكتمل وأتم بناءها السلطان الكامل محمد ابن أخيه الذي كان أول من سكنها في أوائل القرن ٧هـ ١٣م.