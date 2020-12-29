بعد حديث ميسي.. هؤلاء المشاهير ذهبوا للطبيب النفسي

أصبح التعامل مع الطبيب النفسي، أمر لا يسبب حرج للكثير من المشاهير في حالة الاعتراف بذلك، ولكن لا ننكر أن هناك تحفظ لدى البعض الآخر بمجرد الحديث عن الموضوع أو مواجهتهم به خلال لقاء تليفزيوني.وبالتزامن مع حديث قائد نادي برشلونة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن عدم ذهابه للطبيب النفسي، على الرغم من أهمية هذا بالنسبة له واعترف بنصيحة زوجته له بضرورة الذهاب ولكن كان يقول لها "صعب عليه ذلك".وفي هذه السطور نرصد أبرز المشاهير الذين لم يتعرضوا للإحراج من الاعتراف بذهابهم للطيب النفسي.يسرا اللوزيفي حديث لها مع إحدى المجلات اعترفت الفنانة يسرا اللوزي بأنها كانت تزور عيادة الطبيب النفسي عقب تخرجها من الجامعة الأمريكية، وكانت تحب العلوم السياسية وحصلت على ماجستير في مجال حقوق الإنسان ولكنها كانت تعشق التمثيل، فتعرضت لحالة من التشتت ما جعلها تستعين بنصيحة طبيب نفسي الذي أكد لها أن شخصيتها لا تستطيع أن تتوائم مع عمل الموظفة فاتجهت للتمثيل.عبير صبريوقالت عبير صبري إننا بحاجة إلى تغيير النظرة للطبيب النفسي وعمله، حيث اعترفت أنها اتجهت له نظرا للكوابيس التى تعرضت لها، وكنت في حالة من القلق الدائم والتوتر وهو من أخرجها من هذه الدائرة المغلقة.غادة عبد الرازقوفي حديث ببرنامج "عايشة شو" قالت غادة عبد الرازق إنها تعرضت لحالة من الاكتئاب في فترة من حياتها، الأمر الذي جعلها تتجه للطبيب النفسي والخضوع لأدوية الاكتئاب والأدوية المهدئة للأعصاب وأكدت أن هذا بسبب الصراع في الفن.يسراالفنانة يسرا أيضًا اعترفت في أكثر من برنامج عن لقاؤها مع طبيبة نفسية في أمريكا وأنها جلست معها جلسة واحدة فقط وظلت تبكي وهي تحكي لها مدة 4 ساعات متواصلة، وتؤكد أنها لم تشعر بهذا الوقت بل شعرت وكأنها أقل من ساعة كما قالت أنها تذهب فقط للفضفضة.فارس كرمالفنان فارس كرم أيضًا كان يذهب للطبيب النفسي لتلقي علاج حيال مشكلة ما كان يواجهها، ولكن لم يحدد نوع المشكلة.منى زكياعترفت الفنانة منى زكي عبر أحد البرامج أنها ذهبت للطبيب النفسي الأولى بعد وفاة والدها، حيث أصيبت باكتئاب وحزن والثانية بعد أن قدمت شخصية سعاد حسني حيث شعرت بالتوتر والقلق حيث سيطرت عليها الشخصية سيطرة تامة.