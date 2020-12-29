2160 إصابة جديدة بكورونا في المغرب

سجّلت وزارة الصحة المغربية، الثلاثاء، 2160 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المصابين بالفيروس إلى 435189 حالة، وتسجيل 42 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 7314 حالة.وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية بأن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل المختبرية، قد بلغ 3986685 منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب 2 مارس الماضي، مشيرا إلى شفاء 1854 حالة إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 401429.