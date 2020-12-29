شفاء 248 حالة من كورونا فى الكويت

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم، شفاء 248 حالة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 146 ألفا و56 حالة.وأضاف وزير الصحة الكويتي - في بيان صحفي - أن هذه الحالات سيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين، بعدما أثبتت التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية شفاءها.وكان وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، قد أعلن أمس، شفاء 229 حالة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) خلال آخر 24 ساعة، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 145 ألفا و808 حالات.وفي السياق، أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، تسجيل 236 إصابة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 150 ألفا و93 حالة، دون تسجيل وفيات جديدة.وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند - في بيان صحفي، تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في الكويت نسخة منه - إن جميع الحالات الجديدة ثبتت إصابتها بفيروس (كوفيد- 19) من جراء مخالطة حالات مصابة بالمرض، بالإضافة إلى حالات ما زالت قيد البحث عن أسباب العدوى؛ حيث تقوم الفرق الوقائية بمتابعة أسباب العدوى وتتبع المخالطين وفحصهم، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.وأضاف أنه فيما يخص آخر المستجدات في العناية المركزة، فقد بلغ عدد من يتلقى الرعاية الطبية في غرف العناية المركزة 43 حالة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه تم إجراء 3586 مسحة مخبرية خلال آخر 24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المسحات مليونًا و249 ألفًا و114 مسحة.وجدد الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدعوة للمواطنين والمقيمين الالتزام بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، وتوصيات وقرارات وزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة، التي تستهدف احتواء الفيروس والقضاء عليه، موصيا بالمداومة على الأخذ بكافة وسائل وطرق الوقاية من المرض، ومتابعة الحسابات الرسمية المعتمدة حول آخر المستجدات والتطورات.وكانت وزارة الصحة الكويتية قد أعلنت أمس تسجيل حالة وفاة، و204 إصابات بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليرتفع اجمالي عدد حالات الوفيات إلى 932 حالة، وإجمالي عدد المصابين إلى 149 ألفا و857 حالة.