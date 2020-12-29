«رواد 2030».. خريجو أولى دفعات ماجستير ريادة الأعمال بـ«كامبريدج» يتحدثون

٢٤ شهرًا هى عمر أول منحة لتأهيل الشباب المصرى على فكر العمل الحر وريادة الأعمال، بشراكة دولية مع واحدة من كبرى المؤسسات التعليمية الرائدة فى هذا المجال، وهى جامعة «كامبريدج» البريطانية، فى إطار مشروع «رواد ٢٠٣٠» التابع لوزارة التخطيط.وأنهى ٤٠ شابًا وفتاة رحلة امتدت لعامين، بين الدراسة فى جامعتى «كامبريدج» البريطانية والقاهرة، وتكلل ذلك بإعلان تخريجهم كأول دفعة من الحاصلين على ماجستير ريادة الأعمال وإدارة الابتكار، فى خطوة تنبع أهميتها من كونها الأولى للدولة المصرية على طريق التحول نحو تغيير ثقافة التوظيف داخل المجتمع، من البحث عن الوظيفة إلى خلقها، خاصة بين الشباب الذين يمثلون ٦٥٪ من عدد سكان الجمهورية.«الدستور» حاورت عددًا من هؤلاء الشباب، عن طموحاتهم وأهدافهم من وراء الاشتراك فى منحة «رواد ٢٠٣٠»، وأبرز المشروعات التى يطمحون فى تحويلها من مجرد فكرة فى مخيلتهم إلى حقيقة على أرض الواقع.غادة خليل: إتاحة 4٥00 فرصة عمل وفرت 3.4 مليار جنيه.. وتدريب ٣٥٠ ألفكشفت الدكتورة غادة خليل، مدير مشروع «رواد ٢٠٣٠» التابع لوزارة التخطيط، عن تفاصيل المحطات العديدة التى مر بها المشروع الرائد، منذ تدشينه نهاية عام ٢٠١٧ حتى جنى أولى ثمار مبادراته بالاحتفال بتخريج أول دفعة من حملة ماجستير ريادة الأعمال وإدارة الابتكار بالتعاون مع جامعة «كامبريدج».وقالت إن «رواد ٢٠٣٠» هو أول مشروع ريادى مصرى معنى بتمكين الشباب، عبر مساعدتهم فى تأسيس مشروعاتهم الخاصة، ما يحقق لهم التنوع فى مصادر الدخل، ثم تهيئة المناخ لتنفيذ تلك المشروعات والمضى قدمًا فى عملية تطويرها، وصولًا إلى منحة ماجستير ريادة الأعمال، التى تمت بالشراكة مع واحدة من أعرق الجامعات الدولية «كامبريدج»، المصنفة الأولى عالميًا فى مجال ريادة الأعمال.وشددت على أن الدولة المصرية بدأت أولى خطواتها على الطريق الصحيح فى نشر ودعم فكر العمل الحر وريادة الأعمال بين الشباب، كبديل عن انتظار التوظيف الحكومى المتوقف حاليًا، وذلك من خلال مشروع «رواد ٢٠٣٠»، الذى نجح فى احتضان ٩٥ ألف مشروع ودعم ٧٠٠ منها، بما أتاح فى النهاية ٤٥٠٠ فرصة عمل، بتكلفة إجمالية قدرها ٣.٤ مليار جنيه، لأن فرصة العمل الواحدة تكلف الدولة ٧٠٠ ألف جنيه فى المتوسط.وكشفت عن نجاح المشروع فى الوصول إلى ٤.٥ مليون شاب وفتاة بمختلف محافظات الجمهورية، وتدريب ٣٥٠ ألف طالب ضمن حملة «ابدأ مستقبلك» فى المدارس والجامعات، وتدشين ٩ حاضنات أعمال فى مختلف القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية.ونوهت باستقبال الشركات المصرية، خلال السنوات الثلاث الماضية، تمويلات تعدت الـ٣ مليارات جنيه، بما يعادل ٢٥٪ من إجمالى حجم التمويلات التى تم ضخها للشركات الناشئة على مستوى دول منطقة الشرق الأوسط، ما يعكس جودة أفكار المشروعات الناشئة فى مصر، كما دخلت ٤ شركات مصرية ضمن أقوى ٥٠ شركة ناشئة على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.أمينة خفاجى: «أى فريز» يحمى المؤسسات من التجسسشددت أمينة خفاجى، واحدة من خريجى أول دفعة من حملة ماجستير ريادة الأعمال وإدارة الابتكار بالتعاون مع جامعة «كامبريدج»، على أن برنامج ماجستير ريادة الأعمال أسهم فى تغيير نمط تفكيرها والتحول نحو التفكير بشكل جمعى والدمج بين العلم والتطبيق والتجربة فى آن واحد، ما ساعد على بدء تنفيذ أول مشروع لها فى مجال الرعاية الصحية وبدء التخطيط لمشروع آخر يتعلق بدعم بيئة البحث والتطوير فى مصر.وأضافت أنها بدأت رحلتها مع منحة ريادة الأعمال بالمصادفة عن طريق إعلان على صفحة وزارة التخطيط على موقع «فيسبوك»، وكانت تلك هى المشاركة الأولى لى بمنحة حكومية، وتحديدًا فى مجال ريادة الأعمال.وواصلت: «كان لدىّ هاجس حول فرص نجاحى فى تلك التجربة من عدمه، والمغامرة بتدشين مشروع ريادى مبتكر بعيدًا عن فكر الوظيفة المضمونة وحلم الاستقرار الوظيفى الذى نشأنا على التشبث به، لكن المغامرة تستحق وحصلنا على دعم كبير من الحكومة، ممثلة فى وزارة التخطيط وجامعتين عريقتين هما جامعة كامبريدج والقاهرة».وذكرت أنها بدأت قبل عامين سلسلة من الاختبارات والمقابلات انتهت بقبولها طالبة بمنحة ماجستير ريادة الأعمال اكتسبت خلالها خبرات كثيرة محلية ودولية «ساعدتنا على ابتكار مشروعات ريادية قابلة للتنفيذ بما يتوائم مع أولويات خطة التنمية المستدامة، رؤية مصر ٢٠٣٠». وقالت إنها تعمل على مشروع يواكب تقنية الذكاء الاصطناعى التى أصبحت توجهًا عالميًا لجميع المؤسسات والشركات الكبرى، موضحة أن الاختراقات الإلكترونية تعد أكبر تحدٍ يواجه التحول الرقمى بجميع مؤسسات الدولة.وذكرت أن المشروع يتمثل فى تصميم أول برنامج مصرى المنشأ وهو «أى فريز» لمنع استهداف المؤسسات الخاصة والعامة بجرائم التجسس باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعى.وبينت أن الجهاز يعمل من خلال دراسة سلوك أجهزة الحاسب الآلى للكشف عن الاختراقات الحديثة التى يصعب التعرف عليها بالبحث التقليدى، وتمكين تلك المؤسسات من حماية نفسها من الاختراق الإلكترونى ومراقبة جميع الأعمال ومعرفة المطلعين عليها.مروة هشام: دراجة قابلة للطى تحمل اسم «فولد بايك»ذكرت مروة هشام صلاح الدين أن المنحة أتاحت لها فرصة طالما سعت للحصول عليها لدراسة مجال ريادة الأعمال ودمج الأفكار النظرية بالواقع، وذلك من خلال مؤسسات أكاديمية عريقة ودعم من الحكومة المصرية.وقالت إن المفهوم حول أن «الوظيفة مضمونة ١٠٠٪» عفى عليه الزمن، ولم يعد يناسب طبيعة العصر الحالى، موضحة أن الرهان الحقيقى أصبح على التفكير خارج الصندوق وخلق مشروعات مبتكرة بعد دراسة أبعادها، بما يخدم توجهات وأولويات التنمية الوطنية.وأضافت أنها ابتكرت «فولد بايك»، وهى دراجة قابلة للطى، وهى من الألومنيوم المعاد تصنيعه، عبر استخدام تقنيات حديثة، والهدف استخدام الدراجة كوسيلة تنقل صديقة للبيئة، لا تحتاج إلى جراج، مشيرة إلى أن الدراجة حل مبتكر لمعالجة أزمة تلوث البيئة فى المدن المصرية نتيجة تزايد كميات غاز ثانى أكسيد الكربون التى تسببها وسائل النقل والمواصلات.محمد عسيلى: «ترافيل باك» يروج للمعالم السياحيةابتكر محمد عسيلى، موظف فى إحدى شركات الطيران، تطبيقًا جديدًا للترويج السياحى لمصر، مشيرًا إلى أن تلك الخطوة ستكون مثمرة فى مشواره الأكاديمى، خاصة أنه استطاع الجمع بين الدراسة الأكاديمية والتطبيق العملى على أرض الواقع.وتدور فكرة مشروع «عسيلى» حول الترويج السياحى لمصر من خلال أداة مبتكرة «ترافيل باك»، وهى تمثل الجيل القادم فى التسويق للواجهات السياحية من خلال توفير ٣ خدمات لقطاع السياحة، بداية من قناة اتصال مع الجهات المتخصصة فى حالات الطوارئ وإتاحة جميع المعلومات الأساسية التى يحتاجها السائحون ما بين معالم سياحية وأماكن ترفيهية والخدمات الصحية الطارئة.كما يتم تقديم تقارير دورية للجهات المعنية بشأن تعليقات السائحين لتحديد مواطن الضعف والقوة وإتاحتها أمام متخذى القرار مع ربط الجهات التالية «السياحة والثقافة والبيئة والصحة والداخلية والمالية والمحافظات» ببعضها البعض فيما يخص الاستجابة للشكاوى المقدمة من السياح.ويستهدف التطبيق الوصول إلى ٢٠ مليون مستفيد فى السنة الأولى بمعدل نمو ١٥٠٪ سنويًا.إيمان نصر: نظام رقمى يتتبع المواصلات العامةأشادت إيمان نصر ببرنامج ماجستير «ريادة الأعمال»، كونه يمنح الشباب فرصة لخدمة بلدهم وتحويل أفكارهم إلى مشروعات على أرض الواقع، فضلًا عن أنه فرصة للتوفيق بين الخبرة والجانب الأكاديمى.وكشفت عن سعيها لإطلاق «نظام رقمى» تحت مسمى «تطبيق أشرف» يتيح تتبع خطوط سير المواصلات العامة فى مصر، ورصد الخطوط الأعلى تكدسًا للدفع بوحدات إضافية والاستعانة بتقنية تستنبط حدوث أى أعطال محتملة فى محركات المركبات والحفاظ على صيانتها بشكل دورى، ومساعدة المواطنين على معرفة وسيلة التنقل المتاحة وموعد وصولها.أحمد حمدى: تطبيق لفحص مصابى «كورونا» عن بعدذكر أحمد حمدى أن المنحة ساعدته على تعزيز قدراته الإدارية لتأسيس شركته الخاصة وتمكينه من تطوير تطبيق إلكترونى لمواجهة تحديات الصحة العامة.وقال «حمدى» إن التطبيق الإلكترونى يسمح لأى شخص بإدخال البيانات المتعلقة بحالته الصحية وتاريخه المرضى إلكترونيًا عبر الهاتف المحمول ليتم تحليلها ورصد احتمالات تعرضه لخطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا وفحص المصابين المحتملين عن بعد، وبالتالى رصد خريطة للمناطق الأكثر نشاطًا للفيروس.وأضاف: «كما ستتم إتاحة التواصل إلكترونيًا مع مجموعة من الأطباء المتخصصين فى مختلف المجالات لتقديم الاستشارات الطبية عن بعد وبالمجان، وبالفعل تم اختبار التطبيق بشكل تجريبى ونتواصل حاليًا مع وزارة الصحة لبحث تنفيذه داخل المستشفيات الجامعية».خالد سليمان: بوابة للتواصل بين الشركات والعملاءقال خالد سليمان إنه يعمل مهندس اتصالات بإحدى الشركات الخاصة، وفى ضوء ما فرضته جائحة كورونا من تحديات تتعلق بتقديم مختلف الخدمات عن بعد وتقليص أعداد العمالة وتخفيض تكاليف إنتاج الخدمات، فكر جديًا فى خوض مغامرة العمل الحر وريادة الأعمال فى مجال التحول الرقمى.وأضاف «سليمان» أنه تمكن من اكتشاف مواهبه وتحديد أهدافه وتعزيز قدراته الإدارية لتأسيس شركته الخاصة وإحداث تغيير حقيقى فى المجتمع المصرى ودعم الناس فى صعيد مصر.وأوضح أنه توصل لفكرة تدشين بوابة ريادة الأعمال والتحول الرقمى وتسجيلها رسميًا بسجل تجارى وبطاقة ضريبية، لتكون بمثابة حلقة وصل بين الشركات الخدمية والعملاء وإتاحة سبل الدعم المختلفة للشركات، بما يؤهلها لتحسين مستوى الخدمات والوصول لعدد أكبر من العملاء من خلال التكنولوجيا الحديثة، مع توفير برامج تدريبية واستشارات خاصة باستخدام التحول الرقمة فى إدارة هذه الأعمال.نهال بلبع: قدمنا 15 مشروعًا رياديًا مبتكرًا لدعم الاقتصاد الوطنى.. ونشكر الرئيس لرعايته لناقالت نهال بلبع، إن البرنامج الأكاديمى أثر بشكل إيجابى فيها على المستويين الشخصى والعلمى، وساعدها على إدراك الفرص المتاحة أمامها وكيفية الاستفادة منها، إلى جانب تأهيلها لمساعدة وتوعية رواد الأعمال الشباب من مختلف المحافظات.وأعربت عن فخرها بانتمائها إلى مشروع كبير بحجم «رواد ٢٠٣٠» تحت مظلة وزارة التخطيط، الذى يحظى بدعم كبير من الدولة، وشهد توفير أفضل مناخ للتعلم مع واحدة من أفضل جامعات العالم هى «كامبريدج»، مضيفة: «لذلك هى محطة مهمة فى مشوارى المهنى والعلمى، ونقطة الانطلاق لبداية تنفيذ مشروعى».وأوضحت أن رحلتها مع البرنامج بدأت فى أبريل ٢٠١٨، باجتياز المقابلات الشخصية، ثم قطعت هى وكل الدارسين شوطًا طويلًا، وبذلوا مجهودًا كبيرًا تكلل بتقديم ١٥ مشروعًا رياديًا مبتكرًا فى مختلف المجالات من تعليم وصحة وسياحة وبيئة، وغيرها، بهدف دعم دور ريادة الأعمال فى تنمية الاقتصاد الوطنى.ورأت أن أحد أبرز مكتسبات البرنامج هو إتاحة فرصة للطلاب لزيارة مدينة «كامبريدج» الإنجليزية، والوجود فى الجامعة الشهيرة أكثر من مرة خلال العامين الماضيين، لدراسة متطلبات الابتكار ونظريات الإبداع وكل ما يخص ريادة الأعمال وأساسيات المشروع الريادى، إلى جانب المشاهدة عن قرب للعديد من أصحاب المشروعات الناجحة التى استطاعت أن تطبق أفكار البرنامج الأكاديمى على أرض الواقع.واختتمت: «مصر الآن تحقق المعادلة الصعبة عبر بناء الإنسان بالتوازى مع بناء الأشكال الحضارية المختلفة، ولذلك، نحن شباب (رواد ٢٠٣٠) نهدى هذا الإنجاز العلمى وتلك المشروعات المبتكرة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى يحرص دائمًا على بناء الإنسان المصرى، ويقدم الدعم الدائم للشباب، إيمانًا منه بأفكارهم المبدعة وقدراتهم الكبيرة».