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الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 الموافق 14 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مليونا و67 ألفًا إجمالى إصابات كورونا فى إيطاليا

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 08:54 م
كورونا في إيطاليا
كورونا في إيطاليا
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أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم، تسجيل 659 حالة وفاة و11 ألفًا و212 إصابة بفيروس "كورونا" المستجد على مستوى البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية.

ووفقًا لما نقلته صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية عن بيانات وزارة الصحة، فقد تعافى 17 ألفا و44 شخصا من إصابتهم بـ"كوفيد-19"، ليصل إجمالي المتعافين إلى مليون و425 ألفًا و730 شخصًا من بين مليونيّ و67 ألفا و487 سجّلت إصابتهم بالفيروس، فيما بلغ عدد الوفيات المسجلة 73 ألفًا و29 حالة.

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