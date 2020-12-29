تجديد حبس سمية ماهر بتهمة التخابر مع تركيا 45 يومًا

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، تجديد حبس المتهمة سمية ماهر حزيمة فى القضية رقم 955 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا والمعروفة إعلاميا بـ"التخابر مع تركيا".كانت قد اتهمت نيابة أمن الدولة العليا، 24 متهمًا بتكوين شبكة تخابر وتجسّس مع دولة تركيا، لاتهامهم بالإضرار بالأمن القومي والمصالح القومية للبلاد والانضمام لجماعة إرهابية.وأجرت النيابة تحقيقات مع المتهمين في القضية 955 لسنة 2017، المقبوض عليهم، والذين يتم تجديد حبسهم علي ذمة القضية لمدة 45 يومًا، وتجرى التحقيقات فى سرية تامة لتعلقها بالأمن القومي المصري،وتسلمت النيابة تقارير الاجهزة الفنية، حول المضبوطات التي تم تحريزها مع المتهمين التي أكدت قيامهم باستخدام «ريسيفرات» والاستعانة بمجموعة من كروت الهواتف المحمولة المجهولة، لتحويل المكالمات عن طريق برنامج سري عبر شبكة الإنترنت.وتم الاستعانة بخبراء مسئولين لتفريغ المضبوطات التي تمثلت فى«أجهزة تمرير المكالمات الدولية، وأجهزة إرسال واستقبال الموجات الكهرومغناطيسية، ومحطات النانو، وأجهزة حاسب آلى وأجهزة تجسس، آلات تصوير وتسجيل صغيرة ومتناهية الصغر»وذلك لكتابة تقارير وافية عن تلك الأجهزة وضمها إلي محضر التحريات، كما تم تسلم تقريرواف من خبراء فى الاتصالات عن كيفية تمرير المكالمات، لمواجهة المتهمين بها.