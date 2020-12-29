«حوار صريح».. ديوان جديد لمصطفى حامد حافظ عن دار النخبة

صدر حديثًا عن دار النخبة ديوان «حوار صريح» للشاعر الدكتور مصطفى حامد حافظ.يعتبر الديوان امتدادًا للمجموعة الشعرية التي صدرت سابقًا للشاعر بعنوان "كلماتي هي حياتي"تحمل قصائد الديوان نفس المنهج في الكتابة برمزية تهدف إلى إسعاد القارئ، وأن يطوف بخياله في كل شيء جميل حوله. وما به من قيمة مادية ومعنوية.وفي هذا الديوان يظهر أثر المخزون الثقافي والقراءات الدينية في أبهى صورها في قصائد تحوي معاني أسماء الله الحسنى بشكل مبسط يسهل على القارئ فهم هذه المعاني وبعض المعلومات عن ذكرها في القرآن الكريم.وكذلك قصائد تعبر عن حب الشاعر لآل بيت رسول الله والمبشرين بالجنة وقصيدة عن الإمام الشعراوي رحمهم الله جميعًا.يحتوي الديوان على قصائد: (حوار صريح مع الورد-الحمد لله-الصبر-في الفردوس يا أمي-حلم السعادة-اقرأوا القرآن-قلوب الناس-لبيّ النداء-الإمام الشعراوي- وغيرها.