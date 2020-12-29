أبوشقة يهنئ البابا تواضروس والأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد

هنأ المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ، البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، باحتفالات عيد الميلاد المجيد، كما هنأ «أبوشقة» جميع الأخوة المسيحيين بهذه المناسبة.وثمن «أبوشقة» للبابا تواضروس والكنيسة دورهما الوطنى فى الوقوف إلى جوار الدولة المصرية كرسالة محبة وسلام، عبرت عنها دعوات السيد المسيح عليه السلام.