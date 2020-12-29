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الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 الموافق 14 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

العراق يتهم الأمم المتحدة بمخالفة السياقات البروتوكولية

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 08:08 م
مجلس النواب النواب
مجلس النواب النواب العراقي،
أ ش أ
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اتهم مجلس النواب العراقي، الأمم المتحدة بمخالفة السياقات البروتوكولية بين مجلس النواب والبعثة الأممية، مشيرًا إلى تأجيل ندوة خاصة بمشروع قانون الجرائم الإلكترونية.

وأوضحت الدائرة الإعلامية للمجلس، في بيان نقلته قناة "السومرية نيوز" العراقية، اليوم الثلاثاء "نود التوضيح أن مجلس النواب كان من المقرر أن يعقد ندوة نقاشية بخصوص مشروع قانون الجرائم الإلكترونية بالتنسيق مع مكتب حقوق الإنسان التابع لبعثة الأمم المتحدة وبناء على رغبة البعثة بذلك".

وأضافت أن "هيئة رئاسة مجلس النواب استكملت كافة إجراءاتها المتعلقة بتنظيم وانعقاد الندوة، لا سيما حضور رؤساء اللجان النيابية المختصة ومشاركة الجهات المعنية"، مشيرة إلى أنه جرى الاتفاق على حضور مسئولة هذا الملف دانييل بيل مديرة مكتب حقوق الإنسان، في هذه الندوة، إلا أن البعثة ارتأت وخلال فترة وجيزة من تاريخ انعقاد الندوة، عدم إرسال مسئولة الملف المعني واستبدالها بموظف بسيط في هذا المكتب.

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