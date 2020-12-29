تخصيص 8 مستشفيات لاستقبال حالات كورونا بقنا

صرح اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، بأنه تم تخصيص 8 مستشفيات لاستقبال حالات الاشتباه بفيروس كورونا المستجد، وإجراء الفحوصات اللازمة للتأكد من إصابتها بالفيروس من عدمه، وذلك استعدادًا لمواجهة الموجة الثانية التى اجتاحت البلاد خلال الأيام الماضية.وأوضح "الداودي" أن المستشفيات الـ8 التي تم تخصيصها لاستقبال حالات الإصابة بالفيروس هي (حميات نجع حمادى – الوقف المركزى – حميات قنا – الصدر بقنا – فرشوط المركزى قنا العام – قوص المركزى – قفط التعليمى)، وتضم 684 سرير إقامة بالأقسام الداخلية و23 سرير عناية و16 جهاز تنفس صناعى لاستقبال وعزل المرضى وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، وفقا لما تستدعيه حالة المريض.وأكد محافظ قنا في بيان صحفي، أن جميع الأطقم الطبية وفِرق التمريض بهذه المستشفيات تعمل على قدم وساق لاستقبال المرضى وتقديم العلاج اللازم لهم وفقا لبروتوكولات وزارة الصحة المصرية، مؤكدا أنهم لديهم الخبرات الكافية للتعامل مع حالات المصابة بالفيروس، مناشدا المواطنين فى حالة الشعور بأعراض الفيروس بضرورة التوجه إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج، لافتا إلى أن المحافظة خصصت الرقم الساخن 15541 لتلقى أي شكاوى بخصوص حالات فيروس كورونا المستجد.