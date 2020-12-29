صدور «أناشيد الغروب» للقاص السعداوي الكافوري

صدر عن دار ديوان العرب للنشر والتوزيع، المجموعة القصصية "أناشيد الغروب" للكاتب السعداوي الكافورى، وتضم خمسة عشرة قصة قصيرة، من خلال لغة شفيفة تتماس مع تخوم الشعر وأسلوب سهل يحفر عميقا في سراديب الروح، ورؤية تشتبك مع الواقع وتستلهم الماضي وتستشرف أفاق المستقبل.وتدور أحداث قصص المجموعة داخل القرية المصرية بشكلها التقليدي وما طرأ عليها من تغيير في بنيتها الاجتماعية بل ومعمارها ونمط العلاقات وطقوس الاحتفالات الشعبية.وصرح الكافورى لـ"الدستور"، أن المحموعة القصصية "أناشيد الغروب" ترصد التفاعل اليومي للفلاحين أثناء اشتباكهم اليومي المرير مع واقعهم الأشد مرارة كما يغوص في طبيعة علاقاتهم مع بعضهم البعض وعلاقاتهم بالمؤسسات السلطوية المحيطة بهم.ومن أجواء "أناشيد الغروب "على مدار الساقية المهجورة وتحت شجرة الصفصاف كنت أجلس مسكونا بالحنين فبدت لي الصفصافة مثل إمرأة منكوشة الشعر قد إنكفأت علي نفسها ودخلت في نوبة بكاء فيما تراقصت في مخيلتي صورا لأبي بسرواله البفته وصديريته الشاهي وفانلته الصوفية ممسكا بعود من البوص الأفرنكي مطوحا بسوطه في الفضاء لحث البقرة علي المسير.. لم يكن هناك ماء ولم تكن هناك بقرة فقط صوت طرقعات ملتهبة وصور باهتة تطفو على سطح الذاكرة وظل منكسر لعائلة غيبها الموت.