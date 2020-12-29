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الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 الموافق 14 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

صدور «أناشيد الغروب» للقاص السعداوي الكافوري

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 07:31 م
أناشيد الغروب
أناشيد الغروب
خالد حماد
طباعة
صدر عن دار ديوان العرب للنشر والتوزيع، المجموعة القصصية "أناشيد الغروب" للكاتب السعداوي الكافورى، وتضم خمسة عشرة قصة قصيرة، من خلال لغة شفيفة تتماس مع تخوم الشعر وأسلوب سهل يحفر عميقا في سراديب الروح، ورؤية تشتبك مع الواقع وتستلهم الماضي وتستشرف أفاق المستقبل.

وتدور أحداث قصص المجموعة داخل القرية المصرية بشكلها التقليدي وما طرأ عليها من تغيير في بنيتها الاجتماعية بل ومعمارها ونمط العلاقات وطقوس الاحتفالات الشعبية.

وصرح الكافورى لـ"الدستور"، أن المحموعة القصصية "أناشيد الغروب" ترصد التفاعل اليومي للفلاحين أثناء اشتباكهم اليومي المرير مع واقعهم الأشد مرارة كما يغوص في طبيعة علاقاتهم مع بعضهم البعض وعلاقاتهم بالمؤسسات السلطوية المحيطة بهم.

ومن أجواء "أناشيد الغروب "
على مدار الساقية المهجورة وتحت شجرة الصفصاف كنت أجلس مسكونا بالحنين فبدت لي الصفصافة مثل إمرأة منكوشة الشعر قد إنكفأت علي نفسها ودخلت في نوبة بكاء فيما تراقصت في مخيلتي صورا لأبي بسرواله البفته وصديريته الشاهي وفانلته الصوفية ممسكا بعود من البوص الأفرنكي مطوحا بسوطه في الفضاء لحث البقرة علي المسير.. لم يكن هناك ماء ولم تكن هناك بقرة فقط صوت طرقعات ملتهبة وصور باهتة تطفو على سطح الذاكرة وظل منكسر لعائلة غيبها الموت.

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