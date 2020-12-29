«المسارات الآمنة».. خطة منع انتشار «كورونا» داخل المستشفيات

كريمة أشرف: طرق مخصصة للمصابين لمنع الاختلاط.. وتعقيم للجدران

محمد حيدر: شركات للتخلص من النفايات الخطيرة

محمد العمدة: تطهير الغرف والأقسام لحماية الجميع

عبداللطيف المر: أحدث وسائل «التنظيف» لخفض الإصابات

مجدى بدران: بدل واقية وقفازات وكمامات طبية

تبتكر الكوادر الصحية بشكل مستمر طرقًا جديدة لمكافحة العدوى بفيروس كورونا بين المرضى والطواقم الطبية داخل المستشفيات، مع الدخول المقلق للموجة الثانية من الوباء، ومن ضمن تلك الطرق والإجراءات تخصيص ممرات آمنة للمصابين بالفيروس وغيرهم من المرضى لمنع الاختلاط بينهما لتجنب العدوى.ويتحدث عدد من الكوادر الطبية لـ«الدستور»، حول أبرز الإجراءات والآليات التى يتم تطبيقها داخل المستشفيات لتجنب العدوى وحماية المرضى العاديين من الإصابة بالفيروس ومنعهم من مخالطة مصابى الفيروس، إلى جانب أبرز الوسائل التى يتم بها تطهير الممرات داخل المستشفيات لمحاصرة الفيروس.قالت الدكتورة كريمة أشرف، طبيبة بمستشفى عزل طنطا، إن الممرات الآمنة تنفذ فى نوعين من المستشفيات، الأول للمستشفيات المخصصة بالكامل لعزل مرضى كورونا، والثانى للمستشفيات التى تستقبل مرضى «كوفيد- ١٩»، وكذلك المرضى أصحاب الأمراض الأخرى الشائعة.وشرحت طريقة تنفيذ الممرات الآمنة فى مستشفيات العزل لمرضى «كوفيد- ١٩»، حيث تحدد مسارات خاصة يسير فيها المرضى من أول باب المستشفى حتى غرفة العزل، وتوفر هذه الممرات الحماية للعاملين فى المجال الطبى من خطر الاختلاط بالمرضى، ولا يدخل هذه الممرات إلا أطباء العزل وهم مرتدون البدل الواقية وملتزمون بكل الإجراءات الاحترازية.وذكرت أنه بهذه الطريقة يتمكن الأطباء من محاصرة الفيروس القاتل، ومنع انتشاره داخل أروقة المستشفى، وبذلك يكون الممر الوحيد الخطر محددًا ومعروفًا، وهو الممر الذى يسير فيه مرضى كورونا، وكلما جرت عمليات التعقيم والتطهير بشكل دورى وبأسلوب صحيح يبقى الفيروس محاصرًا.وشرحت طبيعة النوع الآخر من الممرات الآمنة، التى يجرى تنفيذها فى المستشفيات التى تستقبل مرضى كورونا وغيرهم من المرضى الآخرين، والتى تختلف عن ممرات المستشفيات الخاصة بالعزل فقط، موضحة: إذا دخل مريض كورونا من البوابة «أ» على سبيل المثال، وسار فى اتجاهات محددة حتى يصل إلى غرفة العزل، فيجب على المرضى الآخرين الذين يترددون على المستشفى أن يسلكوا البوابة «ب»، ويسيرون فى طريق آخر، وبهذا سيكون الممر الآمن هو الممر الذى لا يدخل فيه أى مريض بالفيروس، وفى حال مرور الأطباء فيه يكونون فى بدلهم الواقية.وقالت: «لا تخلو المستشفيات من أدوات التعقيم فى الأيام العادية، ومع بدء الموجة الثانية من الفيروس القاتل، عادت إجراءات تعقيم أروقة المستشفيات إلى الواجهة، وبدرجة مكثفة، حيث يجرى غسل الحوائط والأرضيات بمادة الكلور، وبالمواد المطهرة أكثر من مرة على مدار اليوم».وشددت على أهمية التعقيم والتطهير المستمر، لأن الفيروس المستجد قادر على التواجد على الأسطح لفترة كافية تسمح بانتقاله لأى شخص لا يلتزم بالإجراءات الوقاية بشكل كامل، ولا يقتصر التعقيم على الحوائط وأرضيات المستشفيات وغرف العزل فقط، وإنما كل شىء يلمسه مريض «كوفيد- ١٩».شدد الدكتور محمد حيدر، أحد أطباء العزل بمستشفى النجيلة، على أن تعقيم الأدوات الطبية يتم بصورة مستمرة بعد الكشف على أى مريض سواء مريض بـ«كورونا» أو غيره، ويتم التخلص من الأدوات الورقية، أما الأدوات الأخرى مثل السماعات الطبية، فيتم تعقيمها بالكحول الطبى بعد كل استخدام.وأضاف أن المخلفات الطبية الخاصة بمستشفيات العزل تنقسم جزءين، الأول هو النفايات الطبية التقليدية ويتم التخلص منها فى أكياس النفايات باللون الأسود، والثانى هو نفايات مرضى كورونا المستجد، وتوصف بأنها نفايات شديدة الخطورة وحاملة للفيروس بشكل كبير، ولهذا يتم التخلص منها فى أكياس نفايات حمراء اللون، ويكتب عليها شديد الخطورة، لافتًا إلى أنه يجرى التعاقد مع شركات متخصصة تتولى مهمة التخلص من النفايات شديدة الخطورة بطرق آمنة.ذكر عماد محمد العمدة، ممرض بمستشفى عزل مدينة ١٥ مايو، أن المستشفى مجهز بأحدث الوسائل الممكنة لاستقبال أكبر عدد من إصابات فيروس كورونا، مشيرًا إلى توافر أحدث أدوات التعقيم اللازمة لضمان سلامة المرضى والأطقم الطبية. وكشف «العمدة» عن أن التعقيم يمثل إحدى أهم المهام التى تهتم بها جميع مستشفيات العزل أو المستشفيات الحكومية أو الجامعية التى توجد بها أقسام عزل.وأضاف: «التعقيم ضرورى فى مستشفيات العزل وإلا أصبحت أرواحنا فى خطر، وهو عملية مستمرة تبدأ بالغرف والمسارات التى يمر منها مرضى كورونا فى المستشفى، أى أنه على سبيل المثال هناك عدد من الحالات تحتاج إلى دخول غرف العناية المركزة لوضعها على جهاز التنفس الصناعى، وهذا يتطلب تعقيم الممرات التى تسلكها الحالات المصابة بالكامل».حذر الدكتور عبداللطيف المر، استشارى الصحة العامة والطب الوقائى، من التهاون فى التعقيم لأنه أحد الإجراءات الآمنة لمنع انتشار كورونا، مناشدًا المواطنين الالتزام به لوقف انتشار الفيروس.وقال «المر» إنه فيما يخص المستشفيات فهناك أطقم مسئولة عن إجراء التعقيم بشكل كامل، بدايةً من الغرف والأقسام الخاصة بالعزل وبقية أرجاء المستشفى، مؤكدًا أن الهدف هو تطهير الأسطح والبيئة المحيطة بالمرضى والأطقم الطبية.وأضاف: «المسارات أو الممرات التى يمر بها المرضى أو حالات الاشتباه والإصابة يتم تعقيمها جيدًا بأحدث الوسائل لمنع انتشار العدوى وخفض معدلات الإصابة بالفيروس المستجد».أكد الدكتور مجدى بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أهمية الالتزام بإجراءات التعقيم والتطهير، مشيرًا إلى أن المستشفيات تلتزم بالتعقيم الدورى على مدار اليوم، إذ يتردد عليها الكثير من حالات الاشتباه أو الإصابات المؤكدة، ويجب على أى مواطن الاعتناء بتعقيمه الشخصى، والحرص الشديد فى حال التردد على المستشفيات أو العيادات.وقال «بدران» إن عملية التعقيم تكون فى أعلى درجاتها فى مستشفيات العزل، لأن احتمالية إصابة الأطقم الطبية تكون مرتفعة، نظرًا للتعامل المباشر مع الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، سواء كان ذلك أثناء الفحص أو العلاج أو سحب عينات أو الكشف اليومى على الحالات المرضية، لذا يجب على الممرض أو الطبيب ارتداء البدلة الواقية والقفازات الطبية، فضلًا عن الكمامة الطبية، من أجل منع وصول العدوى من المريض إليه.وأضاف أنه مع تزايد الأعداد وحالات الإصابة بفيروس «كورونا المستجد» يجب على جميع المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية وعلى رأسها التعقيم، والحفاظ على التباعد الاجتماعى، فضلًا عن تجنب الوجود فى أماكن التكدس والزحام، كذلك الحفاظ على النظافة الشخصية وتطهير الأيدى والملابس والأدوات الشخصية، ما يقلل من فرص الإصابة بالعدوى.