وفاء عامر تعلن مشاركتها في «لحم غزال» كضيفة شرف

قالت الفنانة وفاء عامر، إنها تقرأ عدد من السيناريوهات المختلفة خلال الفترة الحالية والخاصة بدراما شهر رمضان المقبل 2021.وأضافت وفاء عامر لـ"الدستور"، أنها تعاقدت على المشاركة في مسلسل لحم غزال والذي تقوم ببطولته الفنانة غادة عبدالرازق كضيفة شرف، لافتة إلى أنها لا تخجل من مشاركتها كضيفة شرف، مؤكدة أن الكثير من النجوم الكبار فعلوا ذلك.وأشارت إلى أن مسلسل لحم غزال يشارك في بطولته عدد كبير من النجوم بينهم الفنان شريف سلامة والفنان خالد كمال ومي سليم وعمرو عبدالجليل وآخرون.