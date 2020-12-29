تفاصيل الحلقة 28 من مسلسل ضربة معلم بطولة محمد رجب

تفاصيل الحلقة 28 من مسلسل ضربة معلم لمحمد رجب

التفاصيل الكاملة للحلقة 28 من ضربة معلم





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وضمن أحداث المسلسل نفسه الذي يشارك في بطولته الفنان محمد نجاتي والفنانة مي سليم شهدت استعدادهم للزواج، حيث تقدم مي سليم في مسلسل ضربة معلم بطولة الفنان محمد رجب شخصية "ورد" بينما يحاول نجاتي الزواج منها وتجهيز شقته بشكل كامل وهو ما ظهر في الحلقة 28 من مسلسل ضربة معلم. وضمن أحداث المسلسل نفسه الذي يشارك في بطولته الفنان محمد نجاتي والفنانة مي سليم شهدت استعدادهم للزواج، حيث تقدم مي سليم في مسلسل ضربة معلم بطولة الفنان محمد رجب شخصية "ورد" بينما يحاول نجاتي الزواج منها وتجهيز شقته بشكل كامل وهو ما ظهر في الحلقة 28 من مسلسل ضربة معلم.

نستعرض لكم من خلال التقرير التالي، حيث يستمر الفنان محمد رجب في استقبال ردود الفعل حول مسلسل ضربة معلم ويعرض حاليا محققا نجاحا كبيرا خاصة بعد الحلقات الأولى التي تم عرضها إضافة إلى الحلقة 28 من مسلسل ضربة معلم بطولة محمد رجب وآخرين.وواصل محمد رجب تألقه في العمل وبأحداثه المختلفة خاصة مع الشخصية التي يقدمها في المسلسل الذي يشارك في بطولته مى سليم، محمد نجاتى، رياض الخولى، رانيا فريد شوقى، هاجر أحمد، محمد عز، محسن منصور، سلوى عثمان، أنعام سالوسة، ياسمين البشبيشى، دعاء رجب، محمد الصاوى وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى إطار شعبى.وظهر جابر الشخصية التي يقدمها محمد رجب في الحلقة 28 من مسلسل ضربة معلم في لحظات تحول مختلفة خاصة بعد وفاة والدته الشخصية التي قدمتها الفنانة أنغام سالوسة إضافة إلي ظهور تباهي الشخصية التي قدمتها الفنانة رانيا فريد شوقي حيث تقدم شخصية زوجة جابر الفنان محمد رجب ضمن أحداث المسلسل الذي يعرض علي أحد قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية.