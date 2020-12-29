رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 الموافق 14 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

تفاصيل الحلقة 28 من مسلسل ضربة معلم بطولة محمد رجب

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 08:07 م
محمد رجب
محمد رجب
حسين الجندي
طباعة
نستعرض لكم من خلال التقرير التالي تفاصيل الحلقة 28 من مسلسل ضربة معلم، حيث يستمر الفنان محمد رجب في استقبال ردود الفعل حول مسلسل ضربة معلم ويعرض حاليا محققا نجاحا كبيرا خاصة بعد الحلقات الأولى التي تم عرضها إضافة إلى الحلقة 28 من مسلسل ضربة معلم بطولة محمد رجب وآخرين.

تفاصيل الحلقة 28 من مسلسل ضربة معلم لمحمد رجب

وواصل محمد رجب تألقه في العمل وبأحداثه المختلفة خاصة مع الشخصية التي يقدمها في المسلسل الذي يشارك في بطولته مى سليم، محمد نجاتى، رياض الخولى، رانيا فريد شوقى، هاجر أحمد، محمد عز، محسن منصور، سلوى عثمان، أنعام سالوسة، ياسمين البشبيشى، دعاء رجب، محمد الصاوى وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى إطار شعبى.

التفاصيل الكاملة للحلقة 28 من ضربة معلم

وظهر جابر الشخصية التي يقدمها محمد رجب في الحلقة 28 من مسلسل ضربة معلم في لحظات تحول مختلفة خاصة بعد وفاة والدته الشخصية التي قدمتها الفنانة أنغام سالوسة إضافة إلي ظهور تباهي الشخصية التي قدمتها الفنانة رانيا فريد شوقي حيث تقدم شخصية زوجة جابر الفنان محمد رجب ضمن أحداث المسلسل الذي يعرض علي أحد قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية.

يهمك أيضًا | تفاصيل دور محمد رجب فى المسلسل الجديد


وضمن أحداث المسلسل نفسه الذي يشارك في بطولته الفنان محمد نجاتي والفنانة مي سليم شهدت استعدادهم للزواج، حيث تقدم مي سليم في مسلسل ضربة معلم بطولة الفنان محمد رجب شخصية "ورد" بينما يحاول نجاتي الزواج منها وتجهيز شقته بشكل كامل وهو ما ظهر في الحلقة 28 من مسلسل ضربة معلم.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

أسعار بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 29-12-2020

مجلس الوزراء يكشف حقيقة فيديو حظر التجول بدءًا من الغد

إخلاء سبيل المتهمة بسحل «فتاة النزهة»

السيسى يوجه بتبسيط الإجراءات للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

الصور

image description

محافظ دمياط تعتمد المخططات التفصيلية لـ16 قرية (صور)

image description

غلق 3 مكامير فحم مخالفة بدمياط

image description

محافظ دمياط تتابع إنشاء سوق الجمعة بشطا

image description

خلال زيارة مفاجئة للمحافظ... تشميع جراجات مخالفة في رأس البر

image description

لبحث تطوير 7 مراكز.. وفد برنامج تنمية الصعيد يزور أسيوط

الأكثر قراءة

«الصدمة الكبرى».. تفاصيل القبض على رئيس قطاع مكتب وزيرة الثقافة

مجلس الوزراء يكشف حقيقة فيديو حظر التجول بدءًا من الغد

مستشار الرئيس يكشف حقيقة وصول مصر لذروة موجة كورونا الثانية

«حياة كريمة».. طوارئ بالمحافظات لتنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة الرئيس

إنفوجراف

image description

مصيدة كورونا: «التزموا وإلاّ» (إنفوجراف)

image description

«تطعيم الزعماء».. قادة العالم يتلقون الجرعات الأولى من لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

نجم الساعة

تفاصيل مطاردة أمين شرطة لمسجل تحرش بسيدة في الهرم

منوعات

إجازات العام الجديد..العطلات الرسمية في 2021

رسوم الجرافيتى تزدهر فى نيويورك متفلتة من القوانين فى ظلّ الوباء

موعد امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى للمواد التى لا تضاف للمجموع

والد جوليان أسانج يتطلع إلى عفو من بايدن عن ابنه

أيام زمان

الحب الأول| محرم فؤاد: أحببتها بقوة.. وغنيت في فرحها دون أن أدري

«اعترافات الزعيم».. سر رقم دونه عادل إمام على المرآة

قصة وقوع إسماعيل ياسين ضحية لنصاب «جمرك السبتية»

«أحب مصادقتهم».. كيف كانت علاقة عمر الشريف بالعمال في التصوير؟

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. اسمك عظيم فى كورة مصر
منى رجب
احم نفسك وعائلتك في السنة الجديدة
ثروت الخرباوي
نحن عباد الله الواحد لا عبيد التراث
ماجد حبته
القمة الخليجية.. والرعونة القطرية
المزيد

الثقافة

الخميس.. آخر موعد للتقديم لجوائز الدولة لعام 2021

أحمد سامي: الصليبيون هم من ابتدعوا جهاد النكاح.. وكتابي القادم عن المماليك (حوار)

«سلام وفاروق وعبد المجيد».. أبرز الكُتاب الراحلين خلال 2020

«بيورثوا المأساة ببساطة».. ديوان جديد لإسلام حمادة عن دار فهرس