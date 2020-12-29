«بيير كاردان».. من مساعد خياط إلى رائد الموضة العصرية

رحل عن عالمنا اليوم، مصمم الأزياء الفرنسي الإيطالي الجنسية «بيير كاردان» عن عمر 98 عامًا، فهو رجل أفنى حياته حول الرؤية المستقبلية لعالم الأزياء والجمال، حيث امتلك دار أزياء تحمل اسمه منذ عام 1950.وفي هذه السطور نرصد بدايته مع هذا العالم.أمضى مصمم الأزياء الفرنسي طفولته ما بين التدريب على يد خياط وبين الدراسة، حيث كان يعشق هذا المجال، ووصل إلى باريس عام 1945 وظهر لأول مرة هناك، أولا مع Paquin ثم مع Schiaparelli، حتى أصبح رئيسا لأزياء كريستيان ديور في عام 1947، حيث قرر بعدها تأسيس دار الأزياء الخاصة به.وغالبًا ما تظهر في تصاميمه الخامات الاصطناعية المبتكرة مثل ألياف"الأكريليك"، و"الفينيل" والترتر، و"اللوركس"، والمعادن المتلألئة.اتجه إلى ملابس الرجال حيث صممم حوالي 30 زي لحزب القرن، خلال حفلة تنكرية عام 1951 التى استضافتها مالك القصر كارلوس دي بيستيجو، ويعد من أشهر 5 فرنسيين عملوا في هذا المجال خارج بلدهم، وتعاون مع أكبر المسارح السوفيتية في الستينيات، وابتكر أزياء للعروض السوفيتية المختلفة، وفي عام 1986، أطلق إنتاج مجموعته في الاتحاد السوفيتي.زار كارديان الاتحاد السوفيتي للمرة الأولى عام 1963، ومنذ ذلك الحين، زار الاتحاد السوفيتي أكثر من 30 مرة، وحصل عام 2013 على وسام الصداقة الروسي، لمساهمته في تعزيز العلاقات الروسية الفرنسية.وكان كاردان رجلا طموحا حيث لم يكتف بمجال الأزياء في الإبداع فيه بل تضمنت إبداعاته مجالات متنوعة تشمل السجائر والعطور والمياه المعدنية.وأعاد كاردان ابتكار التنورة القصيرة بأشكال هندسية حادة، ومزينة بالمجوهرات والسحّابات الكبيرة، وايضًأ لم يكتفي فصمم الملابس المحيّكة، و"الجمبسوت"، و"اليونيتارد" للجنسين.وكتبت عائلته في بيان عبر "الديلي ميل": "يوم حزين للغاية لجميع عائلتنا، بيير كاردان توفي، المصمم الكبير، عبر قرن، ترك لفرنسا والعالم تراثا فنيا فريدا من نوعه في عالم الأزياء.. إننا جميعا فخورون بطموحه العنيد والجرأة التي أظهرها طوال حياته. رجل عصري يتمتع بمواهب عديدة وطاقة لا تنضب، انضم إلى ركب العالم في وقت مبكر جدا عولمة البضائع والتجارة".