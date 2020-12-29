غلق 415 مركزا للدروس الخصوصية بالغربية خلال 8 أيام

أعلن الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، عن جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بغلق وتشميع عدد (٤١٥) مركزًا للدروس الخصوصية بنطاق محافظة الغربية خلال ٨ أيام، حيث تم غلق وتشميع عدد (٣١) مركزًا بمركز طنطا، وعدد (٤٠) مركزًا بحى أول طنطا، عدد (١٤٠) مركزًا بحى ثان طنطا، عدد (٥٩) مركزًا بالمحلة الكبرى، عدد (١٤) مركزًا بالسنطة، عدد (٩) مراكز بزفتى، عدد (٢٧) مركزًا بكفرالزيات، عدد (٥٦) مركزًا بقطور، عدد (١٦) مركزًا بسمنود، وعدد (٢٣) مركزًا بسيون.وأوضح المحافظ أن الحملات مستمرة على مستوى المحافظة من أجل سلامة الطلاب، وتفعيلًا للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.