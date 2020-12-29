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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«البيئة» تقرر إلغاء أى احتفالات فى المحميات المركزية

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 07:39 م
المحميات المركزية
المحميات المركزية
أريج الجيار
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أصدرت وزارة البيئة قرارًا بوقف استقبال الزیارات بمحميات المنطقة المركزية لمدة يومين فى الفترة من 31 ديسمبر الجاري وحتى الأول من يناير من العام الجديد وإقامة أي احتفالات بها للقيام بأعمال الصيانة العاجلة والطارئة وذلك في إطار خطة الوزارة لتطوير نظم الإدارة والخدمات بالمحميات.

وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن القرار يستهدف استمرار أعمال الصيانة للخدمات المقدمة للزوار ضمن خطة تحديث وتطوير نظم الإدارة والخدمات المقدمة للزوار لضمان توفير تجربة فريدة ومميزة لرواد المحميات المركزية من محبى السياحة البيئية.

أشارت إلى أن الغلق يأتى لضمان سلامة الزوار أثناء إجراء أعمال الصيانة العاجلة والطارئة لتلك المحميات والتى تشمل مداخل المحميات ومواقع التخييم وأماكن ومسارات الخروج بما يوفر الراحة والاستمتاع اثناء التواجد بالمحمية.

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