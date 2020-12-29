ظهور خاص لأحمد السقا في «الاختيار 2»

تفاوض شركة سينرجي المنتجة للمسلسل الدرامي الجديد "الاختيار 2" والذي يعد الأضخم إنتاجيا في موسم رمضان المقبل 2021، النجم أحمد السقا للظهور كضيف شرف من خلال أحداث العمل لتقديم دور إحدى القيادات في المسلسل."الاختيار 2" يقوم ببطولته كل من كريم عبدالعزيز وأحمد مكي وإياد نصار وإنجى المقدم وأسماء أبواليزيد ومحمد علاء وإسلام جمال وهادى الجيار وأحمد شاكر عبداللطيف ورياض الخولى، فيما تجرى الشركة إبرام التعاقدات مع باقى الفنانين الذين تم ترشيحهم للعمل، إضافة إلى الاستقرار على أسماء ضيوف الشرف الذين يظهرون خلال الحلقات على غرار الجزء الأول، وهو من سيناريو وحوار هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى.المسلسل يتناول بطولة جديدة من بطولات رجال القوات المسلحة والشرطة الذين يضحون بالغالى والنفيس من أجل الحفاظ على الوطن، على أن يعرض المسلسل على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسى.وحقق الجزء الأول من مسلسل "الاختيار"، نجاحا كبيرا للغاية وقت عرضه فى شهر رمضان الماضى، وتصدر نسب المشاهدة، وكذلك مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة.