بسام عبدالسميع يتعاطى لقاح الكتابة للوقاية من كورونا عبر 11 جرعة أدبية

أطلق الكاتب الصحفي بسّام عبدالسميع، الثلاثاء، 4 أعمال أدبية جديدة هى: "استعادة الذات، مقولات ابن عبد السميع، اعتقال الموتى، والحكايات العشر لعام 2020، ليصل إجمالي الأعمال الأدبية التي أصدرها خلال النصف الثاني من العام الجاري إلى 10 كتب تنوعت ما بين السيرة الذاتية والرواية والأعمال الفكرية والرصد والمجموعات القصصي.ووقع المؤلف خلال معرض الشارقة الدولي للكتاب نوفمبر 2020 ثلاثة من إصدارته هى "مسافر في زمن المنع"، "صرخة 2020" و"القاسمي.. سلطان مدينة الخبز الفكري.قال الكاتب الصحفي بسام عبدالسميع: "وثّقت هذه الأعمال عبر دار الكتب المصرية بالحصول على رقم إيداع محلي ودولي لكل كتاب مع إمداد الدار بـ5 نسخ ورقية وواحدة مدمجة (CD)، لافتًا إلى أن أحداث العام 2020 شكلت وقودًا لهذه الأعمال، واصفًا إصدارته بأنها كانت سلاح المقاومة الذاتية لإجراءات الحظر والمنع التي فرضتها وباء (كوفيد-19).أضاف بسّام: "خلال معايشتي العمل عن بُعد وتواجدي في ثلاث مدن هي: أبوظبي والقاهرة ودبي؛ جاءت الأفكار، وتواردت الخواطر وعرفت أن الإنجاز يبدأ بخطوة يعقبها الرغبة في المزيد من السير.تابع: "علمتني تجربة الكتابة أن العزلة الدورية تمنح رؤية الصورة كاملة وتزيد الإنسان بصيرة بالدروب،مؤكدًا أن تجربة العيش على أرض دولة عربية كالإمارات المتحدة أخبرته أن المحن تعد منحًا توفر التأهل لمرحلة جديدة من التطور والإنجاز، لافتًا إلى أن الإمارات تمنح قاطنيها فقه الإرادة والعمل لتحقيق كل الطموحات.وبدأ المؤلف تجربته في يوليو من العام الجاري بإصداره كتاب "رسالة النيل إلى السيسي"، أعقبه كتاب "الحج الاستثنائي" في الجمعة الأخيرة من ذي الحجة وتلاه بكتاب "مسافر في زمن المنع" وصرخة 2020 و"شفرة المؤامرة على مصر"، و"رحلتي مع النووي" و"القاسمي.. سلطان مدينة الخبز الفكري"، إضافة إلى الكتب الأربعة الصادرة اليوم.وذكر الكاتب الصحفي أن آلية العمل عن بُعد، و"العزلة المنزلية"، نتيجة الإجراءات الاحترازية أدت إلى تجربة الاطلاع والتأمل ومراجعة كل الماضي وإرهاصات المستقبل، مختتمًا حديثه عن تجربته، قائلًا: "أيقنت أن كل الأمور خير ويتوقف الاستفادة من هذا الخير على طريقة تلقينا للأحداث والأفعال و"آلية التعامل معها".والكاتب الصحفي والروائي بسام عبد السميع، عمل رئيسًا لتحرير العديد من الصحف المصرية خلال الفترة من 1998 وحتى 2005 منها "المصير" و"حديث الأمة"، كما حاز جائزة الإبداع الصحفي عام 2006 وجائزة الصحافة العربية عام 2017.