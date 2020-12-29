وفد «إنقاذ الطفولة» يزور «تضامن الإسكندرية»

استقبلت الدكتورة ماجدة جلالة وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، اليوم، وفد مسئولي هيئة إنقاذ الطفولة الدولية بشأن التنسيق والتعاون بين مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية والهيئة حول المشروعات المنفذة بشأن الرعاية البديلة بالمرحلة الثانية.يأتي هذا من خلال التنسيق مع إدارتي الأسرة والطفولة والدفاع الاجتماعي، حيث ترغب الهيئة في استمرارية تقديم الدعم الكامل لمنظومة الرعاية البديلة سواء داخل دور الأيتام أو دور الدفاع او الأسر البديلة، من خلال عقد ورش عمل، ووضع خطة عمل المشروع مع المديرية خلال الفترة القادمة.يذكر أن هيئة إنقاذ الطفولة هي هيئة دولية غير حكومية تعمل في ١٢٠ دولة على مستوى العالم وبدأت عملها في مصر عام ١٩٨٢، وتسعي لتوفير كافة سبل المعيشة للأطفال والنشء من خلال التنمية وتحسين الحالة الصحية والتعليمية وتعزيز المشاركة المجتمعية، وقامت بعدة مبادرات أبرزها مبادرات تنمية المجتمع، مبادرة تحسين معيشة النشء وغيرها من المبادرات.