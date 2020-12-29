وفاة أحد مصابي انقلاب ميكروباص بمصرف نواج بالغربية

توفي أحد مصابي حادث انقلاب ميكروباص بمصرف نواج بطريق طنطا قطور بعد اختلال عجلة القيادة في يد سائقها.كان اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارًا بوقوع حادث انقلاب ميكروباص بمصرف نواج بطريق "طنطا – قطور"، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والمرورية إلى مكان الحادث، وتم رفع الميكروباص وتبين إصابة 8 مواطنين من مستقلي الميكروباص، وأن السرعة واختلال عجلة القيادة وراء الحادث.وتم نقل المصابين لمستشفى طنطا الجامعي لعلاجهم، وحرر محضر بالحادث، وإخطار النيابة لتجري شئونها.