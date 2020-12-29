رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 الموافق 14 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الزراعة: استنباط أصناف جديدة من الأرز والقمح ترفع الإنتاجية

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 08:11 م
الأرز
الأرز
عبدالناصرمحمد
طباعة
قال الدكتور علاء خليل، مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية بوزارة الزراعة إن علماء المعهد نجحوا في استنباط أصناف جديدة من محصول القمح سخا 95 ومصر3 وبني سويف 7 وتم توزيع تقاوى الأصناف الجديدة لزراعتها في الموسم الجديدة وذلك بمنافذ الجمعيات لزيادة الإنتاج بمختلف المحافظات.

أضاف خليل لـ«الدستور»، أن المعهد نجح في استنباط أصناف جديدة من الأرز باسم سخا سوبر 301 وهو تحت التسجيل، لافتًا إلى أن هذا الصنف يعد ثاني أصناف السوبر، بعد الصنف الأول سخا 300، ويتميز الصنف الجديد بالتميز المحصولي من ناحية الإنتاجية وتحمله الظروف المناخية الصعبة، فضلًا عن تحمله الجفاف طول فترات الري التي تصل إلى الري مرة كل 10 أيام، وتحمله ملوحة التربة.

موضوعات متعلقة

3 سنوات حبس لأحمد بسام زكي

18 مكانًا احذر دخولها دون ارتداء الكمامة.. الغرامة 150 جنيهًا

«محمد صبحى ظلمنى.. وكنت هقتل نادية لطفى بالخطأ»: اعترافات محيى إسماعيل

السيسى يوجه بتبسيط الإجراءات للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

الصور

image description

لبحث تطوير 7 مراكز.. وفد برنامج تنمية الصعيد يزور أسيوط

image description

عوض رئيسا لمجلس أمناء إدارة دمياط التعليمية

image description

محافظ دمياط تفتتح مركز «صحة أول» وتتفقد دار إيواء الأطفال

image description

«تعمير الساحل الشمالي» يتسلم 5 مواقع لتطويرها بدمياط

image description

محافظ دمياط تتابع رفع الإشغالات من شارع الشرباصي (صور)

الأكثر قراءة

مجلس الوزراء يكشف حقيقة فيديو حظر التجول بدءًا من الغد

مستشار الرئيس يكشف حقيقة وصول مصر لذروة موجة كورونا الثانية

18 مكانًا احذر دخولها دون ارتداء الكمامة.. الغرامة 150 جنيهًا

«الصدمة الكبرى».. تفاصيل القبض على رئيس قطاع مكتب وزيرة الثقافة

إنفوجراف

image description

مصيدة كورونا: «التزموا وإلاّ» (إنفوجراف)

image description

«تطعيم الزعماء».. قادة العالم يتلقون الجرعات الأولى من لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

نجم الساعة

تفاصيل مطاردة أمين شرطة لمسجل تحرش بسيدة في الهرم

منوعات

رسوم الجرافيتى تزدهر فى نيويورك متفلتة من القوانين فى ظلّ الوباء

موعد امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى للمواد التى لا تضاف للمجموع

والد جوليان أسانج يتطلع إلى عفو من بايدن عن ابنه

وفاة مصمم الأزياء الفرنسي بيار كاردان

أيام زمان

«اعترافات الزعيم».. سر رقم دونه عادل إمام على المرآة

أول مطرب.. حكاية عبدالحليم حافظ مع تسجيل أذان المغرب في رمضان

«ضرب نفسه بسكين».. حكاية الحب الأول في حياة زبيدة ثروت

«محمد صبحى ظلمنى.. وكنت هقتل نادية لطفى بالخطأ»: اعترافات محيى إسماعيل

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. اسمك عظيم فى كورة مصر
منى رجب
احم نفسك وعائلتك في السنة الجديدة
ثروت الخرباوي
نحن عباد الله الواحد لا عبيد التراث
ماجد حبته
القمة الخليجية.. والرعونة القطرية
المزيد

الثقافة

بسام عبدالسميع يتعاطى لقاح الكتابة للوقاية من كورونا عبر 11 جرعة أدبية

«الأعلى للثقافة» يناقش تعزيز القيم الإيجابية لحماية الملكية الفكرية

«الثقافة» تقرر إلغاء احتفالات العام الجديد بالمحافظات

من الأرشيف.. مشاهد من القاهرة كما سجلها ألبرت فارمان