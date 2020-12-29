الزراعة: استنباط أصناف جديدة من الأرز والقمح ترفع الإنتاجية

قال الدكتور علاء خليل، مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية بوزارة الزراعة إن علماء المعهد نجحوا في استنباط أصناف جديدة من محصول القمح سخا 95 ومصر3 وبني سويف 7 وتم توزيع تقاوى الأصناف الجديدة لزراعتها في الموسم الجديدة وذلك بمنافذ الجمعيات لزيادة الإنتاج بمختلف المحافظات.أضاف خليل لـ«الدستور»، أن المعهد نجح في استنباط أصناف جديدة من الأرز باسم سخا سوبر 301 وهو تحت التسجيل، لافتًا إلى أن هذا الصنف يعد ثاني أصناف السوبر، بعد الصنف الأول سخا 300، ويتميز الصنف الجديد بالتميز المحصولي من ناحية الإنتاجية وتحمله الظروف المناخية الصعبة، فضلًا عن تحمله الجفاف طول فترات الري التي تصل إلى الري مرة كل 10 أيام، وتحمله ملوحة التربة.