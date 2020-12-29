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الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 الموافق 14 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

بعد حبس أحمد بسام زكي 3 سنوات.. ما القضايا التي يحاكم فيها؟

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 08:15 م
أحمد بسام زكي
أحمد بسام زكي
حسام التمساح
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عقب إصدار حكم على المتهم أحمد بسام زكي من المحكمة الاقتصادية صباح اليوم، بحبسه 3 سنوات بتهمة إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، نكشف القضايا الآخرى التي يحاكم فيها.

ما هي القضايا الآخرى التى يحاكم بها أحمد بسام زكي


- اعتصاب 3 فتيات
يُحاكَم المتهم أمام محكمة جنايات التجمع الخامس، بتهمة هتك عرض واعتصاب 3 فتيات لم يبلغن 18 عامًا، وهددهنّ كتابةً بإفشاء أمور خادشة بالشّرف. 

وقد قررت المحكمة تأجيل الجلسة لـ9 يناير للمستندات.

تفاصيل الحكم على المتحرش بـ 3 سنوات من المحكمة الاقتصادية

قضت المحكمة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، بحبس على أحمد بسام زكي، 3 سنوات مع الشغل، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.

كشف مصدر قضائي أن الحكم الصادر في حق المتهم جاء عن تهمة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وتهديد المجني عليهن في وقائع التحرش وهتك العرض عبر إحدى وسائل الاتصالات اللاسلكية، مستخدمًا تطبيق التواصل الاجتماعي "واتس آب".

دفاع المتهم يكشف سبب عم حضوره جلسة الحكم عليه فى المحكمة الاقتصادية

وقال المحامي جميل سعيد دفاع المتهم في تصريحات خاصة للدستور انه لم يترافع امام المحكمة الاقتصادية اليوم كونه محامي المتهم في قضية هتك العرض واغتصاب 3 فتيات فقط.

- قرار الاحالة
وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 7864 لسنة 2020 جنايات المقطم، أن المتهم أحمد بسام زكي، طالب، 21 سنة، في غضون الفترة بين عامي 2016 حتى 2020 بدائرة قسم المقطم محافظة القاهرة هتك عرض المجني عليها "م. ع"، التي لم تبلغ ثمانية عشرة سنة، وكان ذلك بغير قوة أو تهديد داخل سيارته.

وأضاف أمر الإحالة قيام المتهم بهتك عرض المجني عليها "آ"، التي لم تبلغ 18 عامًا، وكان ذلك بغير قوة أو تهديد، متخذًا من سطح العقار سكنها مكانًا لتقبيلها وملامسة كل أعضاء جسدها، كما قام المتهم بهتك عرض الطفلة "ج. أ"، وكان ذلك بغير قوة أو تهديد داخل مسكنه، بأن لامس عورتها، وممكنا إياها من ممارسة الجنس معه.. التفاصيل من هنا

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