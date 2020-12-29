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الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 الموافق 14 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

افتتاح 23 فصلا للاستزراع السمكي في كفر الشيخ

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 07:05 م
افتتاح 23 فصلا للاستزراع
افتتاح 23 فصلا للاستزراع السمكي
عمرو الشامي
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شدد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، على أهمية عودة انضباط الشوارع ورفع الأشغال والباعة الجائلين، معلنًا عن تطوير 3 أسواق جديدة داخل المدينة خلال الفترة المقبلة، وتقنين أوضاع الباعة الجائلين.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس جامعة كفر الشيخ الشهري برئاسة الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، بحضور اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور حسن يونس، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عبدالعال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات، وأعضاء المجلس.

وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى التعاون المستمر بين الجامعة وأجهزة المحافظة، مما يحقق تنفيذ برامج التنمية لأبناء المحافظة، وأنه سعيد أنه بالتواصل مع مجلس جامعة كفر الشيخ، لعرض أحدث المستجدات في المحافظة، موجهًا الشكر للمنظومة الصحية بالجامعة وتعاونها مع أجهزة وزارة الصحة.

وأضاف المحافظ، أنه تم افتتاح 23 فصلا للاستزراع السمكي، وتدريب طلاب كلية الثروة السمكية وعلوم المصايد في مزرعة الخاشعة، وقرب انتهاء العمل في مستشفى الأورام وسيتم افتتاحه 30 يونيو المقبل، مشيرًا إلى الاهتمام بالجانب الترفيهي والطاقة الفندقية في المحافظة.

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