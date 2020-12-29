محافظ بورسعيد يكرم أبطال الجيش الأبيض والمسعفين

أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن أبطال الجيش الأبيض من الأطباء وأطقم التمريض ومديري المستشفيات والمسعفين قدموا نماذج رائعة للتضحية بالنفس والسهر على راحة المرضى في ظل جائحة كورونا، مشيرا إلى أن ما قدموا سيسجل بكل فخر لكل أطقم الصحة والعاملين بها وأن جميع المتابعين لجائحة كورونا يقدرون هذه الجهود العظيمة التي قام بها أبطال الجيش الأبيض.وتابع: لا يمكن أن ننسي شهداء الجيش الأبيض الذين ضحوا بأرواحهم في المواجهة الشرسة مع فيرس كورونا ومن أجل إنقاذ المرضي والمصابين في هذه الجائحة.جاء ذلك خلال لقاءين، التكريم الذي أقيم بالمحافظة الأول لتكريم أطقم الأطباء والتمريض بمستشفيات العزل والثاني لتكريم مديري المستشفيات وأطقم المسعفين بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة وعبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد وأعضاء مجلس النواب الدكتورة امل عصفور والأستاذ حسن عمار.وقدم المحافظ شهادات التقدير لجميع المكرمين وميداليات المحافظة وطالبهم باستمرار الجهود والحفاظ على الأداء الغالي لتقديم افضل خدمة طبية للمرضي بجميع المستشفيات.