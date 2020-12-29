قصة وقوع إسماعيل ياسين ضحية لنصاب «جمرك السبتية»

تعرض الفنان الكبير إسماعيل ياسين، لعملية نصب في جمرك السبتية بعد أن جاء له أحد الأشخاص ليخبره بأنه تلقى طرد باسمه.زار أحد المحتالين لمنزل الفنان إسماعيل ياسين، وسلمه خطاب لكي يحضر إلى جمرك السبتية لاستلام طرد خاص به، وعرض هذا النصاب على "ياسين" خدماته كي ينهى استلام هذا الطرد بشكل سريع. حسبما نُشر في صحيفة "أخبار اليوم" يوم 19 فبراير عام 1972.والتقيا في اليوم التالي وذهبا معًا إلى جمرك السبتية، ودخلا إلى الغرفة الخاصة بالطرود، وعرض المحتال الطرد على الفنان إسماعيل ياسين، وطلب منه البقاء في السيارة حتى ينتهي من الإجراءات الجمركية.حصل المحتال من الفنان إسماعيل ياسين على ثمن الدمغة، وطلب منه التوقيع على بعض الأوراق، وذهب وعاد له مرة أخرى وطلب منه مبلغ من المال لإنهاء الإجراءات، واختفى وعاد من جديد وطلب منه قيمة الرسوم الجمركية المقررة.واصل نجم الكوميديا دفع الأموال، ليختفي النصاب ولكن هذه المرة كان الاختفاء الطويل، وشعر بالقلق ليخرج من سيارته ويتجه إلى المسئولين في الجمارك وسألهم عن سبب تأخير الإجراءات الجمركية كي يستلم الطرد الخاص به، ليسأله أحد الموظفين عن الطرد الخاص به، ليصطحبه إسماعيل ياسين إلى مكان الطرد، فيضحك المسئول ويؤكد له أنه تعرض لعملية نصب.