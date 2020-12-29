مدير «الثقافي الروسي»: تم تنظيم 140 فعالية خلال 2020 رغم كورونا (فيديو)

قال القنصل مراد جاتين مدير المركز الروسي للعلوم والثقافة بالإسكندرية، إن عام 2020 برغم جائحة كورونا، تم تنظيم العديد من الفعاليات، وصلت إلى 140 فعالية بين أونلاين، وفاعليات فعلية بالمركز.وأضاف خلال مؤتمر صحفي، تم تنظيمه للإعلان عن حصاد المركز خلال عام 2020، أن الفعاليات كانت متنوعة الأشكال، بين فاعليات ثقافية، ومعارض فنية، وعروض الأفلام، والعديد من الأنشطة.وأشار إلى أن عام 2020هو عام التبادل الثقافي بين روسيا ومصر، لذلك كان هناك اهتمام كبير بالمركز لتوسيع نطاق العمل بداخل الإسكندرية وخارجها حتي يمتد إلى سائر محافظات الجمهورية، ويكون عام لتوثيق المركز الثقافي الروسي.وأكد« جاتين» أنه برغم تدخل جائحة كورونا تم توسيع حدود المركز وبالفعل تم إقامة فاعليات في العديد من المحافظات شملت «بورسعيد وطنطا ودمنهور وكوم حمادة بالبحيرة»، وهو ما سوف يتم أيضًا خلال العام المقبل، ليكون مثمر بالفعاليات الكثيرة وتبادل الوفود العلمية.وقدم مدير المركز الروسي الشكر للإعلام المصري على اهتمامه بتسليط الضوء على الفعاليات والأنشطة التي يقوم بها المركز، حيث وصل عدد النشرات والتقارير الخبرية نحو 150 خبرا بالجرائد والمواقع المصرية، مختتمًا اللقاء بتكريم عدد من صحفيو الإسكندرية على مجهوداتهم خلال عام 2020.