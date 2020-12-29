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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أيام زمان

«أحب مصادقتهم».. كيف كانت علاقة عمر الشريف بالعمال في التصوير؟

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 06:46 م
عمر الشريف
عمر الشريف
وائل توفيق
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"أنا أعتبر نفسي مجتهد، كما أنني أتعايش مع الناس الذين أعمل معهم، أحب أصادق العمال في الفيلم وأعرفهم شخصيا، لكي أِعرف أنهم معي وليسوا ضدي، فأنا بطبيعتي عشري وأحب الناس، لكن أيضًا أحب مصادقتهم لكي ينظروا لي نظرة تشجيع".

هكذا تحدث الفنان عمر الشريف في حواره لجريدة "أخبار اليوم" 1992، عن أنه كان متأكدا من أنه سيصبح فنانا عالميا مجتهدًا.

وقال المخرج الراحل صلاح أبو سيف، تأكيدًا لحديث عمر الشريف، بأنه كان مجتهدًا في عمله في أفلامه، وحكى عن كواليس تصوير فيلم "لوعة الحب" وقال إنه كان من المفترض أن يسقط عمر الشريف في النيل، وقبل تصوير الفيلم كان "عمر" قد أصيب بمرض "الأنكلستوما" خلال تصوير فيلم "صراع في النيل"، وأعتقد أنه سيرفض النزول في النيل مرة أخرى.

أحضر المخرج الراحل صلاح أبوسيف دوبلير لهذا المشهد، وبدأ في تصوير المشهد، لكنه فوجئ بالفنان عمر الشريف ينزل النيل دون أن يناقشه.

ولفت الفنان عمر الشريف إلى أن العالمية ليس لها اعتبارا عنده لأن العالمية مسألة لغات، وفي رأيه أن العالمية تأتي من المحلية الجيدة، وليس من عمل فيلم أجنبي.

وأشار إلى أن المخرج الهندي "ساجا ليتبري" كل أفلامه محلية جدا، ورغم ذلك فهي عالمية جدا، كذلك نجيب محفوظ كاتب عالمي لأنه استطاع ببراعة أن ينقل صادقة للمجتمع المصري.

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