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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

رسميًا.. هنا الزاهد تنضم إلى بطولة «النمر» مع محمد إمام

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 08:04 م
هنا الزاهد
هنا الزاهد
دعاء عبد المقصود
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تعاقدت شركة سينرجي للإنتاج الفني، بشكل رسمي مع الفنانة الشابة هنا الزاهد، للقيام بالبطولة النسائية لمسلسل "النمر" للنجم محمد عادل إمام.

وكان "الدستور" قد انفرد بخبر ترشيح هنا الزاهد للقيام ببطولة العمل مطلع الشهر الجاري.

وتنتظر الشركة انتهاء الفنانة من تصوير مسلسل "حلوة الدنيا سكر"، لبدء التصوير بعد أن انتهت المخرجة شيرين عادل من التحضيرات الخاصة بالمسلسل ومعاينة أماكن التصوير المختلفة.

من جهة أخرى؛ تواصل هنا الزاهد تصوير المشاهد الأخيرة لمسلسل «حلوة الدنيا سكر»، أول بطولة مطلقة لها في الدراما التليفزيونية، وانتهى المخرج من مونتاج الحلقات الأولى من العمل، تمهيدًا للعرض خلال الأسبوع المقبل، على شاشة «DMC»، وهو من نوعية الأعمال 45 حلقة.

وتكثف الفنانة الشابة تصوير المشاهد في العمل الذي تدور فكرته في إطار اجتماعي كوميدي، وعبارة عن 9 قصص مختلفة، كل قصة تعرض في 5 حلقات متصلة، ولكل قصة فريق عمل مختلف مع وجودها في جميع القصص.

وترجع فكرة المسلسل للكاتب يسري الفخراني، ويخرج العمل خالد الحلفاوي، ويشارك في قصصه المختلفة عدد من الفنانين وضيوف الشرف منهم محمد كيلاني ومحمود عبدالمغني، وميدو عادل، ومحمد الشرنوبي، وحنان سليمان، وجيلان علاء، وياسمين رحمي، وليلى عزالعرب، وبسنت النبراوي، فيما يظهر الفنان أحمد فهمي كضيف شرف في حلقة واحدة فقط.

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