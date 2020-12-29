المعارضة التركية تستعد للعودة للنظام البرلمانى وإلغاء الرئاسى

أكد ‏حزب الشعب الجمهوري المعارض، الثلاثاء، أن تحالف المعارضة التركي سيعلن قريبًا خطة العودة للنظام البرلماني وإلغاء الرئاسي الذي أقره الرئيس رجب طيب أردوغان وحزبه.من جانبه، قال ‏علي باباجان، رئيس حزب الديمقراطية والتقدم التركي في تصريحات، اليوم، إن القرارات الشخصية لأردوغان باتت تشكل السياسة الخارجية لتركيا وفق قناة العربية.وأكد ‏علي باباجان أنه يتم تشكيل جيل من الفقراء في تركيا بسبب الحكومة وسياستها التي أضرت عموم الشعب، بسبب توجيهات أردوغان.