المعارضة التركية تستعد للعودة للنظام البرلمانى وإلغاء الرئاسى
الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 06:51 م
محمد عمرطباعة
أكد حزب الشعب الجمهوري المعارض، الثلاثاء، أن تحالف المعارضة التركي سيعلن قريبًا خطة العودة للنظام البرلماني وإلغاء الرئاسي الذي أقره الرئيس رجب طيب أردوغان وحزبه.
من جانبه، قال علي باباجان، رئيس حزب الديمقراطية والتقدم التركي في تصريحات، اليوم، إن القرارات الشخصية لأردوغان باتت تشكل السياسة الخارجية لتركيا وفق قناة العربية.
وأكد علي باباجان أنه يتم تشكيل جيل من الفقراء في تركيا بسبب الحكومة وسياستها التي أضرت عموم الشعب، بسبب توجيهات أردوغان.
من جانبه، قال علي باباجان، رئيس حزب الديمقراطية والتقدم التركي في تصريحات، اليوم، إن القرارات الشخصية لأردوغان باتت تشكل السياسة الخارجية لتركيا وفق قناة العربية.
وأكد علي باباجان أنه يتم تشكيل جيل من الفقراء في تركيا بسبب الحكومة وسياستها التي أضرت عموم الشعب، بسبب توجيهات أردوغان.