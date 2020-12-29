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الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 الموافق 14 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ كفر الشيخ: افتتاح مركز علاج الأورام 30 يونيو المقبل

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 06:39 م
محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ
عمرو الشامي
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تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، بحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، الأعمال الجارية في مركز علاج الأورام، للوقوف على آخر الأعمال التي تمت بالمركز، وما تم به من أعمال انشائية استعدادًا للانتهاء منها وافتتاحه خلال شهر يونيو المقبل.

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن مركز علاج الأورام الجديد بالمحافظة عمل طبي عظيم وإنجاز للدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي، مؤكدًا أن إنجازات ومجهودات الوزراء فاقت أكثر من 150% من معدلات الإنجاز خلال الفترة الماضية.

وأضاف جمال نور الدين، أن مركز علاج الأورام سيساهم في علاج العديد من المرضى بكفر الشيخ والبحيرة، ودمياط وجزء من محافظة الغربية، وسيكون افتتاح هذا المركز ضمن الافتتاحات الرئاسية في 30 يونيو.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن هذا المركز انتهي تمام من العمل في الجزء الخرساني، وبنسبة 80% من الأعمال الخارجية،والنوافذ الزجاجية، كما تم تجهيز جميع الأجهزة بالمركز، سواء مولدات الكهرباء أو أجهزة التكييف أو خزانات الأكسجين أو شبكات الغاز، مشيرًا إلى أن المشروع يساهم بشكل كبير في عدم انتقال أهالي كفر الشيخ ومحافظات شمال الدلتا إلى طنطا، للعلاج بعد معاناتهم من أمراض الأورام.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن المساحة التي يقام عليها تصل إلى 8876م2، وتم إجراء عدد من التعديلات في التصميمات وإضافة أقسام جديدة مختلفة؛ سعيًا لإقامة مبنى عام متكامل يضم كافة التخصصات الطبية المتعلقة بعلاج مرضى الأورام، مكون من أرضي، وستة أدوار، به 67 غرفة للإقامة، تحتوى على 97 سريرًا، و5 غرف للطوارئ، تضم 7أسرة، و3 غرف للعمليات تحتوي على 3 أسرة، وغرفتين للعناية المركزة، تضم 17سريرًا، إلى جانب 14غرفة إقامة فندقية، موضحًا أن المبنى يتكون من أقسام للطوارئ، والعيادات، والأشعة، والعلاج الإشعاعي، والعلاج الكيماوي للأطفال، والعناية المركزة، والعمليات، والمناظير، والمعامل.

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