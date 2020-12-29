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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تركيا ترسل جنود من القوات المسلحة إلى أذربيجان

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 06:42 م
القوات المسلحة إلى
القوات المسلحة إلى إذربيجان
آية حسني
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أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، الثلاثاء، عن توجه عناصر من القوات المسلحة التركية إلى أذربيجان، في إطار الاتفاق الثلاثي المبرم بين أرمينيا وأذربيجان بوساطة روسية.

وقال أكار، خلال اجتماع تقييمي عبر تقنية (الفيديو كونفرانس): «حررت أذربيجان أراضيها الخاضعة للاحتلال منذ 30 عامًا من خلال عملية وطن واحد، وتم إعلان وقف إطلاق النار في 9 نوفمبر بعد العملية التي اكتملت بنجاح في 44 يومًا».

أضاف: «لاحقًا قررنا تشغيل المركز المشترك بالاتفاق الذي أبرمناه مع وزير الدفاع الروسي، لقد ذهب طاقمنا إلى أذربيجان وهو جاهز هناك، بعد الانتهاء من بناء المركز المشترك ودخوله حيز التشغيل، سيبدأ طاقمنا المكون من جنرال و35 ضابطًا عمله على الفور».

أشار إلى مواصلة القوات المسلحة التركية أنشطتها في نطاق مكافحة الألغام والمتفجرات اليدوية في أذربيجان، قائلًا «في إطار أنشطة المساعدة الإنسانية، بذلنا قصارى جهدنا لدعم إخواننا الأذريين، وسنواصل القيام بذلك. لقد وقفنا إلى جانب أخواتنا في نضالهم الشرعي والمشرّف، وسنواصل القيام بذلك في المستقبل».

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