عبدالفتاح الشحات: نعيش مرحلة جنى الثمار وهذا يتطلب تشريعات خاصة

أكد اللواء عبدالفتاح الشحات، عضو مجلس النواب، أن الدولة أدركت حجم المسئوليات الملقاة على عاتقها تجاه شعبها، ونفذت الانتخابات البرلمانية بإجراءات احترازية مشددة، ترسيخا لدولة القانون وتأكيدا على استكمال مؤسسات الدولة التشريعية.وأضاف الشحات عقب استخراج بطاقة العضوية في حفل الاستقبال الذي أقامته الأمانة العامة لمجلس النواب للنواب الجدد، أننا في مرحلة الحصاد وجني الثمار وهو ما يتطلب تشريعات ذات طبيعة خاصة، تؤكد دعم الدولة المصرية ودعم الاقتصاد الوطني، كذلك تشريعات ومواقف وقرارات تحافظ على أركان الدولة وحدودها السياسية والجغرافية.وتابع الشحات أن البرلمان الحديث سيصدر تشريعات ستسهم في عملية التنمية التي يقوم بها الرئيس السيسي، مشيدا بالمبادرات التي يقرها الرئيس السيسي سواء الاجتماعية أو الاقتصادية التي تهدف إلى النهوض بالاقتصاد المصري، وكذلك الاهتمام بأهالينا لتوفير حياة كريمة لهم.