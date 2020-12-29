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الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 الموافق 14 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

موقع دعم مصر لتحديث بطاقة التموين وإضافة المواليد

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 07:01 م
بطاقة التموين
بطاقة التموين
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يتساءل أصحاب بطاقات التموين عن موقع دعم مصر لتحديث بطاقة التموين وإضافة المواليد، بعد أن كثرت النداءات عن إضافة المواليد وفتح باب الإضافة من جديد لاستقبال أعضاء جدد، عبر موقع دعم مصر.

موقع دعم مصر لتحديث بطاقة التموين وإضافة المواليد

ننشر لكم في «الدستور» موقع دعم مصر لتحديث بطاقة التموين وإضافة المواليد من خلال الرابط التالي: (من هنا)، حيث توجد طلبات مقدمة لإضافة 7 ملايين مولود جديد على البطاقات التموينية، كما ينتظر المواطنين بفارغ الصبر إضافة المواليد وإعادة فتح باب القبول بالبطاقة التموينية مرة أخرى.

كما يبحث المواطنون عن خطوات تحديث بطاقة التموين وإضافة المواليد عبر موقع دعم مصر المتاح الآن لجميع الشعب المصري، من خلال الآتي:

خطوات تسجيل بطاقة التموين وإضافة المواليد

1- اختيار المحافظة.
2- تسجيل رقم البطاقة التموينية.
3- كتابة الاسم بالكامل.
4- كتابة الرقم القومي.
5- كتابة اسم المحافظة التي يقيم فيها صاحب البطاقة وتحديد الإدارة التموينية.
6- كتابة اسم مكتب التموين التابع لها المواطن.
7- كتابة اسم مقدم السلعة التموينية
8 - كتابة اسم المكان الذي يتم صرف المقررات التموينية منه.
9 - اختيار أيقونة إضافة مواليد جدد.
10 - كتابة بيانات الأفراد المراد إضافتهم إلى بطاقة التموين.
11 - كتابة صلة القرابة بين المضافين الجدد وصاحب البطاقة.
12 - تحميل كافة المستندات التي تثبت صحة البيانات المدونة.
13 - اضغط على إرسال طلب.

خطوات تسجيل وتحديث بطاقة التموين واضافة المواليد:
1- يقوم بالدخول على سجل الموبايل الخاص بالمواطن.
2- كتابة رقم البطاقة التموينية.
3- ادخال رقم البطاقة التموينة.
4- اختار المحافظة.
5- سجل الهاتف أو أكثر من رقم، لا تشترط أيضا الوزارة أي شبكة بعينها من الشبكات الأربع للهاتف المحمول.

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