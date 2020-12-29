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محافظات

محافظ الغربية يتابع جهود الوحدات المحلية في أعمال النظافة اليومية

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 06:27 م
طارق رحمي
طارق رحمي
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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تابع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، جهود الوحدات المحلية في القيام بأعمال النظافة اليومية بكافة قري ومراكز المحافظة، حيث قام حي أول المحلة الكبرى بأعمال النظافة العامة بنطاق الحي من كنس السفوة وتجميعها ورفعها، ورفع صناديق القمامة وتطهيرها وكذا رفع تراكمات القمامة وتطهيرها من أماكن تجميع القمامة بالمعدات اللازمة.

وفي مركز ومدينة بسيون، تمت أعمال النظافة بنطاق الوحدة المحلية بقرية أبو حمر والطريق الرئيسي طنطا-بسيون، كما تم متابعة أعمال النظافة اليومية بمدينة بسيون ومسح الطريق.

وفي ذات السياق قامت رئاسة حي ثان المحلة الكبرى برفع القمامة والمخلفات من (مدخل المدينة، سكة طنطا، شارع البحر، شارع عبد الحي شاهين، أمام مسجد السيدة رقية، غرفة البحر)، كما تمت أعمال النظافة اليومية ورفع تراكمات القمامة من مناطق (شهداء بدر، الحديقة، بلازا، مدخل المدينة، غرفة العلو، غرفة الفرن، منشية البكري، شارع عبد الحي شاهين، الطريق الدائري)، بمشاركة سيارات ومعدات وعمال وسائقين الحى.

وفي مركز ومدينة السنطة، قام قسم النظافة بحملة مكبرة بمدخل قريتي ميت حواي وكفر ميت حواي ومنطقة السوق وتم رفع حوالي ١٠ أطنان تراكمات ومخلفات بواسطة عمال ومعدات الوحدة المحلية بميت حواي مركز السنطة.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة سمنود بحملات نظافة مكثفة، حيث شهدت الوحدة المحلية لقرية محلة زياد رفع ٤ أطنان من القمامة، كما قامت الوحدة المحلية لقرية الراهبين بحملة نظافة بمدخل القرية وأمام عمارات الأوقاف وقرية كفر الصارم أمام مكتب البريد ومدخل القرية وتم رفع ١٠ طن من القمامة خلال تلك الحملة.

وشدد الدكتور طارق رحمي على رؤساء الأحياء والمدن استمرار أعمال النظافة بكافة أرجاء المحافظة حرصًا على صحة وسلامة المواطنين وللحفاظ على الشكل الحضاري لشوارع المحافظة.

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