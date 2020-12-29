فولكس فاجن تصفى أعمالها فى تركيا وتتجه لسلوفاكيا

أقدمت مجموعة فولكس فاجن للسيارات الألمانية، على تصفية وحدتها في تركيا بعد إلغاء خطط لإنشاء أول مصنع لها في البلاد.وأوضحت قناة بلومبيرج إتش تي التليفزيونية التركية، الثلاثاء، أن الشركة الألمانية أعلنت في ذات الوقت عن استثمار مليار يورو في مصنع في سلوفاكيا، وذلك على الرغم من التسهيلات والتنازلات التي قدّمتها الحكومة التركية بطلب من الرئيس رجب أردوغان وذلك حسب صحيفة أحوال التركية.وسبق لشركة تصنيع السيارات "فولكس فاجن"، أن أعلنت نهاية عام 2019 تجميد استثمار مخطط له في تركيا بقيمة 1.4 مليار دولار إثر الهجوم العسكري الذي شنته على سوريا.كانت أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم، التي تدير 122 مصنع إنتاج حول العالم، على وشك إتمام مصنع مخطط له في مقاطعة مانيسا بغرب تركيا، إلّا أن الهجوم العسكري التركي على سوريا دفع الشركة لتجميد بناء هذا المصنع.