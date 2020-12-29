«اللي قادرة على التحدي».. فتاة تتحدى الظروف بعربة قهوة بالعريش

ظروف قاسية حولتها لامرأة حديدية لا تتواني في السعي وراء تحقيق حلمها وإثبات ذاتها، رغم أنها لا تزال في منتصف العشرينيات من عمرها، إلا أنها قررت تحمل المسئولية.على عربة صغيرة تقف أسماء الصغير بأحد شوارع مدينة العريش تعد القهوة والمشروبات الساخنة، وعلى وجهها بسمة أمل تعكس حبها لعملها وإصرارها على كسب الرزق الحلال دون الالتفات إلى ما يعيق مسيرة كفاحها.تحكي أسماء قصتها لـ«الدستور» قائلة: كنت متزوجة ولديّ طفلة وبعد انفصالي قررت أن أبحث عن عمل أحصل منه على رزقي ورزق ابنتي ولم أجد وظيفة لأني حاصلة على مؤهل متوسط، فقررت الالتحاق بكلية التجارة بالتعليم المفتوح، وأنا الآن في الفرقة الثانية، وحتى أنتهي من دراستي قررت أن أقوم بعمل مشروع خاص بي، يساعدني في تكاليف التعليم والدراسة ومصاريف طفلتي، وكان المشروع عبارة عن كرفان (كشك) لإعداد القهوة والمشروبات الساخنة.وأضافت: قررت أن أنفذ فكرتي في سيارة، وبالفعل اشتريت سيارة متعطلة وقمت بإعادة تأهيلها وفتح مشروعي فيها لكن قابلت عقبة وهي التعرض لمضايقات من الكثير من أصحاب المقاهي وأجبروني على الذهاب ومغادرة المكان.وتابعت: قمت بتأجير محل بسيط في مكان آخر كان دوره الوحيد أن أقوم بتوصيل الكهرباء منه للسيارة، واستقر الأمر إلى حد ما وأقوم بالعمل بشكل يومي وأشعر بسعادة كبيرة كوني أحصل على رزقي من عمل يدي، دون أن أكون عبئا على أحد، وعارض أهلي هذه الخطوة في البداية وكانوا يقولون لي سنتولى تكاليفك المعيشية وطفلتك دون أن ترهقي نفسك، لكن نجحت في إقناعهم بأنني سعيدة وأشعر بالفخر لكوني أطعم من عمل يدي.واختتمت كلامها قائلة: قبلت أن أعيش حياتي في تحد للوصول إلى ما أتمناه، وكما أواجه المحبطين الهدامين، أقابل أيضا الداعمين لي ولو بكلمة وأشعر بفرحة وفخر كوني استطعت أن أفعل ما قالوا عنه مستحيلا وسأواصل سعيي حتى أصل إلى هدفي".