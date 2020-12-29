جومانا مراد بعد إصابتها بكورونا: «ادعولي»

كشفت الفنانة جومانا مراد، عن الحالة الصحية لها خاصة بعد إعلانها مؤخرا إصابتها بفيروس كورونا منذ أيام قليلة عبر صفحتها الشخصية على "فيس بوك".وقالت جومانا لـ"الدستور": "أحاول المقاومة مع الفيروس اللعين؛ وأتمنى من الجميع الدعاء لي وأن يحفظ الجميع من كل سوء؛ هذا الفيروس الذي اجتاح العالم أتمنى أن ينتهي سريعا وألا يستهان به نهائيا".وشاركت الفنانة جومانا مراد في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "خيانة عهد"، والذي قامت ببطولته النجمة يسرا وأخرجه سامح عبدالعزيز، بينما تشارك جومانا مع النجمة يسرا في مسلسل "حرب أهلية" في رمضان المقبل 2021.