رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 الموافق 14 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات

كيف دعمت مؤسسات المجتمع المدني القطاع الطبي في مواجهة كورونا؟

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 06:15 م
كورونا في مصر
كورونا في مصر
سالي رطب
طباعة
يخوض العالم حربا شرسة ضد فيروس كورونا المستجد الذي وصل عدد المصابين به حول العالم ما يقرب من 80 مليون إصابة ووفاة ما يقرب من مليوني شخص، وعانت القطاعات الطبية في العالم من أزمات شديدة خلال مواجهة هذا الفيروس.

ولكن القطاع الطبي في مصر ظل متماسكا ولم ينهار مع دعم مؤسسات المجتمع المدني له من خلال توفير علاج مجاني وتوفير أسرة عزل في المستشفيات الخاصة بالإضافة إلى دورهم في توعية المواطنين.

وتستعرض "الدستور" مساندة مؤسسات المجتمع المدني للقطاع الطبي خلال أزمة كورونا.

ـ صندوق تحيا مصر
منذ أعلنت مصر إجراءاتها الاحترازية لمواجهة فيروط كوررنا كان لصندوق تحيا مصر دور في التنسيق مع وزارة الصحة والسكان وإدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة والهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد الطبي، للوقوف على الاحتياجات والمستلزمات التي يستطيع أن يدبرها.

وأطلق الصندوق مبادرة (نتشارك هنعدي الأزمة) لتوحيد جهود شركاء العمل المجتمعي، لتحقيق أقصى من الموارد والخبرات المتاحة لدى الدولة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد وتخفيف حدة تلك التداعيات على الأسر الأولى بالرعاية والعمالة غير المنتظمة، ووصلت خدمات السندوق جعلتنا لأقصى الحدود في حلايب وشلاتين.

وجاءت حملة دعم القطاع الطبي لتوفير الاحتياجات والمستلزمات الطبية الطارئة لدعم القطاع الطبي والمشاركة في تجهيز مستشفيات العزل والصدر والحميات، لاستيعاب طوارئ المراحل المختلفة لانتشار الفيروس.

وخصص الصندوق حساب رقم ( 037037 مواجهة الكوارث والأزمات)، لاستقبال المساهمات والتبرعات من داخل وخارج مصر لدعم أنشطة المبادرة، وذلك من خلال محوري دعم القطاع الطبي في مواجهة الفيروس، ودعم الأسر الأولى بالرعاية والعمالة غير المنتظمة.

ـ دعم البنوك
كان للبنوك المصرية دور كببر في دعم الدولة ومساندة الاقتصاد المصرى الذى تجاوز المرحلة الأصعب فى أزمة فيروس كورونا، فتحملت البنوك تأجيل القروض تأثر التدفقات النقدية لها نتيجة تأجيل سداد أقساط القروض، وإعادة هيكلة مديونيات العملاء للوصول إلى هيكل جديد للتسهيلات الائتمانية، يتناسب مع قدرتهم الحالية على السداد مع إيلاء عناية خاصة للعملاء الذين تأثر نشاطهم خلال الفترة السابقة، كما التزمت البنوك بدراسة وتحليل المخاطر الكلية المصاحبة للأزمة الحالية، وإجراء اختبارات تحمل لتحديد تأثير الأزمة على المحفظة الائتمانية، وكذلك على القطاعات الاقتصادية المختلفة، ووضع خطط للتعامل مع أية خسائر محتملة.

وكان للبنوك الخاصة دور أيضًا في دعم الحكومة، فشاركت بعضها في مبادرة تحدي الخير، لدعم ومساندة العمالة غير المنتظمة والتي تأثرت سلبا بفيروس كورونا، بالتعاون مع بنك الطعام المصري، كما تبرعت لصندوق تحيا مصر لشراء مجموعة كواشف RT-PCR بهدف تعزيز قدرة اختبار COVID-19 الحالية في جميع انحاء الجمهورية.

ودعمت بعض البنوك الخاصة المشروع الذي يقوده “اتحاد بنوك مصر” بالتنسيق مع “البنك المركزي المصري”، لإيداعها في حساب الطوارئ والأزمات في بنك مصر، وذلك لدعم الأسر والشركات التي تأثرت من تدابير الحجر الصحي الحالية ونقص العمالة بسبب الانخفاض في أنشطة القطاعات المختلفة.

ـ مؤسسات خيرية
ومع تزايد أعداد المصابين بالفيروس كان لبعض المؤسسات الخيرية دور في توفير أسرة عزل في بعض المستشفيات الخاصة مجانًا، وتوفير أجهزة أكسجين وعلاج لغير القادرين، وسعت هذه المؤسسات لتقديم كافة أنواع الرعاية الطبية بجودة عالية لكل من يحتاجها، وكان لها دور في توعية المواطنين بمخاطر الفيروس، كما دعمت المستشفيات والأطقم الطبية بالأجهزة والمستلزمات الطبية.

ومع تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا في شهري مايو ويونيو أسست بعض هذه الجمعيات مجموعة على «فيس بوك» يضم عدد كبير من الأطباء المتطوعين للرد على استفسارات الحالات ومدهم بالاستشارات الطبية اللازمة.

كما عمل على توفير العلاج لكافة الحالات المرضية بمختلف أنواعها، مع الحفاظ على السرية والخصوصية التامة لكل مريض.

موضوعات متعلقة

إجراءات وشروط إصدار تراخيص البناء الجديدة 2021

«موضة ثومة».. حكاية فستان أم كلثوم الذي أغضب المكلة نازلي

«محمد صبحى ظلمنى.. وكنت هقتل نادية لطفى بالخطأ»: اعترافات محيى إسماعيل

مستشار الرئيس يكشف حقيقة وصول مصر لذروة موجة كورونا الثانية

الصور

image description

محافظ دمياط تعتمد المخططات التفصيلية لـ16 قرية (صور)

image description

غلق 3 مكامير فحم مخالفة بدمياط

image description

محافظ دمياط تتابع إنشاء سوق الجمعة بشطا

image description

خلال زيارة مفاجئة للمحافظ... تشميع جراجات مخالفة في رأس البر

image description

لبحث تطوير 7 مراكز.. وفد برنامج تنمية الصعيد يزور أسيوط

الأكثر قراءة

«الصدمة الكبرى».. تفاصيل القبض على رئيس قطاع مكتب وزيرة الثقافة

مجلس الوزراء يكشف حقيقة فيديو حظر التجول بدءًا من الغد

مستشار الرئيس يكشف حقيقة وصول مصر لذروة موجة كورونا الثانية

«حياة كريمة».. طوارئ بالمحافظات لتنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة الرئيس

إنفوجراف

image description

مصيدة كورونا: «التزموا وإلاّ» (إنفوجراف)

image description

«تطعيم الزعماء».. قادة العالم يتلقون الجرعات الأولى من لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

نجم الساعة

تفاصيل مطاردة أمين شرطة لمسجل تحرش بسيدة في الهرم

منوعات

إجازات العام الجديد..العطلات الرسمية في 2021

رسوم الجرافيتى تزدهر فى نيويورك متفلتة من القوانين فى ظلّ الوباء

موعد امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى للمواد التى لا تضاف للمجموع

والد جوليان أسانج يتطلع إلى عفو من بايدن عن ابنه

أيام زمان

الحب الأول| محرم فؤاد: أحببتها بقوة.. وغنيت في فرحها دون أن أدري

«اعترافات الزعيم».. سر رقم دونه عادل إمام على المرآة

قصة وقوع إسماعيل ياسين ضحية لنصاب «جمرك السبتية»

«أحب مصادقتهم».. كيف كانت علاقة عمر الشريف بالعمال في التصوير؟

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. اسمك عظيم فى كورة مصر
منى رجب
احم نفسك وعائلتك في السنة الجديدة
ثروت الخرباوي
نحن عباد الله الواحد لا عبيد التراث
ماجد حبته
القمة الخليجية.. والرعونة القطرية
المزيد

الثقافة

الخميس.. آخر موعد للتقديم لجوائز الدولة لعام 2021

أحمد سامي: الصليبيون هم من ابتدعوا جهاد النكاح.. وكتابي القادم عن المماليك (حوار)

«سلام وفاروق وعبد المجيد».. أبرز الكُتاب الراحلين خلال 2020

«بيورثوا المأساة ببساطة».. ديوان جديد لإسلام حمادة عن دار فهرس