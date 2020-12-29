كيف دعمت مؤسسات المجتمع المدني القطاع الطبي في مواجهة كورونا؟

يخوض العالم حربا شرسة ضد فيروس كورونا المستجد الذي وصل عدد المصابين به حول العالم ما يقرب من 80 مليون إصابة ووفاة ما يقرب من مليوني شخص، وعانت القطاعات الطبية في العالم من أزمات شديدة خلال مواجهة هذا الفيروس.ولكن القطاع الطبي في مصر ظل متماسكا ولم ينهار مع دعم مؤسسات المجتمع المدني له من خلال توفير علاج مجاني وتوفير أسرة عزل في المستشفيات الخاصة بالإضافة إلى دورهم في توعية المواطنين.وتستعرض "الدستور" مساندة مؤسسات المجتمع المدني للقطاع الطبي خلال أزمة كورونا.ـ صندوق تحيا مصرمنذ أعلنت مصر إجراءاتها الاحترازية لمواجهة فيروط كوررنا كان لصندوق تحيا مصر دور في التنسيق مع وزارة الصحة والسكان وإدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة والهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد الطبي، للوقوف على الاحتياجات والمستلزمات التي يستطيع أن يدبرها.وأطلق الصندوق مبادرة (نتشارك هنعدي الأزمة) لتوحيد جهود شركاء العمل المجتمعي، لتحقيق أقصى من الموارد والخبرات المتاحة لدى الدولة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد وتخفيف حدة تلك التداعيات على الأسر الأولى بالرعاية والعمالة غير المنتظمة، ووصلت خدمات السندوق جعلتنا لأقصى الحدود في حلايب وشلاتين.وجاءت حملة دعم القطاع الطبي لتوفير الاحتياجات والمستلزمات الطبية الطارئة لدعم القطاع الطبي والمشاركة في تجهيز مستشفيات العزل والصدر والحميات، لاستيعاب طوارئ المراحل المختلفة لانتشار الفيروس.وخصص الصندوق حساب رقم ( 037037 مواجهة الكوارث والأزمات)، لاستقبال المساهمات والتبرعات من داخل وخارج مصر لدعم أنشطة المبادرة، وذلك من خلال محوري دعم القطاع الطبي في مواجهة الفيروس، ودعم الأسر الأولى بالرعاية والعمالة غير المنتظمة.ـ دعم البنوككان للبنوك المصرية دور كببر في دعم الدولة ومساندة الاقتصاد المصرى الذى تجاوز المرحلة الأصعب فى أزمة فيروس كورونا، فتحملت البنوك تأجيل القروض تأثر التدفقات النقدية لها نتيجة تأجيل سداد أقساط القروض، وإعادة هيكلة مديونيات العملاء للوصول إلى هيكل جديد للتسهيلات الائتمانية، يتناسب مع قدرتهم الحالية على السداد مع إيلاء عناية خاصة للعملاء الذين تأثر نشاطهم خلال الفترة السابقة، كما التزمت البنوك بدراسة وتحليل المخاطر الكلية المصاحبة للأزمة الحالية، وإجراء اختبارات تحمل لتحديد تأثير الأزمة على المحفظة الائتمانية، وكذلك على القطاعات الاقتصادية المختلفة، ووضع خطط للتعامل مع أية خسائر محتملة.وكان للبنوك الخاصة دور أيضًا في دعم الحكومة، فشاركت بعضها في مبادرة تحدي الخير، لدعم ومساندة العمالة غير المنتظمة والتي تأثرت سلبا بفيروس كورونا، بالتعاون مع بنك الطعام المصري، كما تبرعت لصندوق تحيا مصر لشراء مجموعة كواشف RT-PCR بهدف تعزيز قدرة اختبار COVID-19 الحالية في جميع انحاء الجمهورية.ودعمت بعض البنوك الخاصة المشروع الذي يقوده “اتحاد بنوك مصر” بالتنسيق مع “البنك المركزي المصري”، لإيداعها في حساب الطوارئ والأزمات في بنك مصر، وذلك لدعم الأسر والشركات التي تأثرت من تدابير الحجر الصحي الحالية ونقص العمالة بسبب الانخفاض في أنشطة القطاعات المختلفة.ـ مؤسسات خيريةومع تزايد أعداد المصابين بالفيروس كان لبعض المؤسسات الخيرية دور في توفير أسرة عزل في بعض المستشفيات الخاصة مجانًا، وتوفير أجهزة أكسجين وعلاج لغير القادرين، وسعت هذه المؤسسات لتقديم كافة أنواع الرعاية الطبية بجودة عالية لكل من يحتاجها، وكان لها دور في توعية المواطنين بمخاطر الفيروس، كما دعمت المستشفيات والأطقم الطبية بالأجهزة والمستلزمات الطبية.ومع تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا في شهري مايو ويونيو أسست بعض هذه الجمعيات مجموعة على «فيس بوك» يضم عدد كبير من الأطباء المتطوعين للرد على استفسارات الحالات ومدهم بالاستشارات الطبية اللازمة.كما عمل على توفير العلاج لكافة الحالات المرضية بمختلف أنواعها، مع الحفاظ على السرية والخصوصية التامة لكل مريض.